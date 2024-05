Marta Vilalta (ERC): «Sense finançament singular, tot el que es promet en campanya no es farà»

La cap de llista d’ER C per Lleida al Parlament, a la rambla Ferran de la capital del Segrià. - Amado Forrolla

Per què és important per a Lleida que ERC guanyi les eleccions?

Per continuar fent de Lleida una terra d’oportunitats, que és el que hem prioritzat des del Govern. Ho veiem en el reforç dels serveis públics, amb la inversió més gran en les últimes dècades a l’Arnau de Vilanova, la millora de la línia de tren entre Lleida i Cervera, la ubicació aquí del Biohub de Catalunya per consolidar Lleida com a capital agroalimentària del sud d’Europa. Aquesta defensa del territori està en risc si no guanya Esquerra.

Quines accions proposen per ajudar el sector agrari amb les sequeres, que seran recurrents?

Continuar desplegant les mesures que hem començat. Ajuts quan hi ha sequera, calamarsada o xàfecs.. També el pla de xoc contra la fauna cinegètica que danya als cultius. A més, mesures estructurals de defensa del model de petites i mitjanes explotacions, i plantegem una llei de sobirania alimentària que garanteixi la seua supervivència. També la modernització dels canals, especialment del d’Urgell.

L’Horta de Lleida està en peu de guerra contra projectes de MAT que preveuen travessar-la. Quin model energètic defensen?

Proposem que no hi hagi macroprojectes d’empreses privades, sinó projectes petits, adaptats al territori, consensuats amb les entitats i comunitats energètiques locals. Un model que no ve a destrossar el territori, sinó a preservar-lo i a un equilibri necessari entre terreny agrícola i plaques fotovoltaiques per generar energia verda. Intentarem que els projectes que afecten l’Horta es treballin amb el màxim consens.

A nivell de comunicacions, Lleida encara té dèficits històrics.

Hi ha reptes pendents, però també treball fet. Hi ha carreteres que depenen de l’Estat per les quals ERC sempre ha batallat a Madrid. Vam aconseguir 260 milions per a la millora de l’N-260. En els últims anys s’ha estrenat la variant d’Artesa de Segre, està preparada la licitació de l’eix de Comiols.. És important el projecte per arreglar camins al Pallars Sobirà, en un acord amb la Diputació. Depenen dels municipis, però no poden afrontar el cost de mantenir-los, i el projecte de 500.000 euros que es va fer volem replicar-lo a totes les comarques. Sobre l’Avant, estem batallant a Madrid per incrementar freqüències i horaris.

El polígon de Torreblanca no acaba d’arrancar.

És clau per al desenvolupament industrial i econòmic, ha de ser el pol logístic d’atracció d’empreses que ens connecti amb el port de Tarragona i amb Saragossa. Treballem perquè en les properes setmanes es convoqui una comissió extraordinària d’Urbanisme per aprovar el pla director. Estem pendents de tres informes de l’Estat i és necessari que arribin com més aviat millor.

Sobre el model comercial de Lleida, segons qui governa s’impulsa més el Pla de l’Estació o Torre Salses.

El Govern de Catalunya ha impulsat el Pla de l’Estació, creiem que s’adequa més al que la ciutadania es mereix que no Torre Salses, que deslocalitza part de l’Eix Comercial. No vull entrar en retrets. El Govern en els últims anys ha estat al costat de Lleida. Moltes de les inversions s’han anat desbloquejant, han arribat recursos com mai. Demanem a tots que actuïn amb la mateixa responsabilitat.

L’ús del català està en retrocés, malgrat que fa anys que al Govern hi ha majoria independentista. Com s’explica?

El català està en una situació d’emergència, però això s’ha començat a revertir en els últims tres anys. Hem superat una dècada perduda en política lingüística. Quan ERC ha tingut la responsabilitat en la defensa del català, s’ha fet un salt qualitatiu importantíssim. S’ha fet créixer la presència del català a les plataformes audiovisuals globals, s’ha recuperat el canal infantil en els mitjans públics, s’ha augmentat els recursos i oferta del Consorci de Normalització Lingüística i el Pacte Nacional per la Llengua només faltava presentar-lo i firmar-lo. Hem blindat el model d’escola catalana amb un ampli consens al Parlament per parar els peus a les ingerències judicials. Les amenaces d’uns i la deixadesa d’altres han portat la llengua a una situació d’emergència, però el treball que hem començat en els últims tres anys està en la bona direcció. La defensa de la llengua catalana és la manera de garantir cohesió social, equitat i oportunitats per a tothom, a més de per construir la nació. Proposem crear una conselleria de Política Lingüística.

La candidata de Junts va dir que primer volen aixecar el país i després, abordar la independència. Què és més prioritari?

Des d’ERC treballem per al dia a dia de la gent i per portar el país a la república catalana. Les nostres prioritats són defensar la llengua catalana, reforçar els serveis públics (educació, salut, habitatge, ruralitat...) i sobretot, un finançament singular i just per a Catalunya, perquè tot el que volem fer, tot el que prometran tots en campanya, fins i tot el PSC i l’extrema dreta, no es pot fer sense més ni més recursos i si no acabem amb aquesta situació d’asfíxia que és l’espoli i el dèficit fiscal. I, en paral·lel, treballem per aconseguir el referèndum acordat. Fins ara, amb la via negociada hem fet possible el que semblava impossible: indults, eliminar el delicte de sedició del Codi Penal i l’amnistia, que ha permès girar full de la repressió de l’Estat. Ara és el moment de tornar a entrar en el fons del conflicte i pactar el referèndum.

Es podria repetir un govern amb Junts, tenint en compte com ha acabat l’últim?

Nosaltres treballarem per poder configurar un govern al més fort possible amb la voluntat de continuar liderant-lo. Amb les formacions independentistes ens haurem d’entendre perquè compartim objectiu. El referèndum és un punt de consens social. Gairebé un 80 per cent de la ciutadania està d’acord que es porti a terme. És la proposta a partir de la qual s’hauria de tornar a construir el consens.

És la seua segona vegada al capdavant de la llista. Seria un fracàs si Junts aconseguís de nou més vots?

Ens presentem amb l’aval del treball fet i treballarem intensament per escoltar molt, explicar-nos molt i amb la voluntat de guanyar les eleccions a Lleida i a nivell nacional.