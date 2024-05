El fiscal general reivindica el seu “dret” a defensar-se i descarta dimitir

El fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, va justificar ahir la recusació que ha sol·licitat de quatre magistrats del Tribunal Suprem que han de decidir si continua o no en el càrrec al·legant que “és més sa” que “altres ulls” examinin l’al·legació i no ho facin els qui l’han acusat d’haver incorregut en una desviació de poder. A més, va reivindicar el seu “legítim dret” a defensar-se. Va insistir que els quatre magistrats que demana apartar són els mateixos que aquesta setmana han acordat anul·lar el nomenament de Dolores Delgado com a fiscal de Sala de la Fiscalia de Drets Humans i Memòria Democràtica.

Preguntat sobre la politització de la justícia, García Ortiz va dir que, si bé no creu que es pugui dir que hi hagi “complicitat” entre la judicatura i partits polítics, sí que hi ha una “identitat d’objectius” dins de les associacions judicials amb “determinats partits polítics”.