L'Assemblea General de l'ONU demana acceptar Palestina com a estat membre i amplia els seus drets

L'Assemblea General ha adoptat aquest divendres una resolució que demana la plena incorporació de Palestina com a estat membre i, a l'espera d'aquest possible pas, dona més drets als palestins. La resolució ha tirat endavant amb 143 vots a favor, nou en contra -entre ells Israel i els Estats Units- i 25 abstencions. El text planteja "drets i privilegis addicionals" a Palestina, que ara per ara forma part de l'ONU com a estat observador no membre. Ara bé, amb l'ampliació dels drets tindrà més representació i veu a l'Assemblea General.

La resolució apunta que "l'estat de Palestina està qualificat per ser membre" i "recomana al Consell de Seguretat que reconsideri la qüestió". El text també subratlla el "dret del poble palestí a l'autodeterminació", al "dret a ser un estat independent" i a la "fi de l'ocupació israeliana".