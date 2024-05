Ultimàtum de Biden a Israel per la tramesa d'armes si envaeix Rafah

El president dels EUA, Joe Biden, va amenaçar per primera vegada ahir a la matinada de deixar de subministrar a Israel armament ofensiu, que va reconèixer que ha estat utilitzat per matar civils a Gaza, si el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ordena envair la ciutat de Rafah, al sud de la Franja de Gaza. Així ho va anunciar en una entrevista a la cadena CNN, en què va explicar que, si bé podria deixar d’enviar a Tel-Aviv armament ofensiu, continuarà subministrant-li material defensiu per al sistema antimíssils Cúpula de Ferro. El portaveu del Consell de Seguretat Nacional dels EUA, John Kirby, va advertir que “qualsevol tipus de gran operació a Rafah beneficiaria Hamas a la taula de negociació, no Israel”.

L’ultimàtum de Biden va aflorar ahir les profundes divisions a Israel i dins del Govern de Benjamin Netanyahu, que va optar per publicar a les seues xarxes socials un fragment del seu discurs de diumenge, en la commemoració a Israel del Dia en Record de l’Holocaust, on va dir que “si Israel es veu obligat a valer-se sol, ho farà sol”. El representant permanent d’Israel davant de Nacions Unides, Glad Erdan, va titllar de “molt decebedor” l’anunci de Biden. Per la seua banda, el principal líder de l’oposició, Yair Lapid, va culpar Netanyahu de l’amenaça de Biden. “El fracàs que això s’hagi convertit en un desacord públic en temps de guerra respon enterament al Govern”, va afirmar Lapid.En un altre ordre de coses, la televisió pública irlandesa, RTE News, va apuntar que Irlanda, Espanya i altres països de la UE reconeixeran l’Estat de Palestina el pròxim 21 de maig, en plena campanya de les europees, extrem que el Govern espanyol no ha confirmat. El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, va evitar anticipar la data, però va subratllar que la decisió de fer-ho està ja “presa”.D’altra banda, la Conferència de Rectors i Rectores de les Universitats Espanyoles (CRUE) va decidir ahir donar suport a les manifestacions que s’estan celebrant als campus contra la guerra i van mostrar disposició a suspendre els acords de col·laboració amb els centres israelians que no hagin expressat un ferm compromís amb la pau.