Ferits al voler irrompre en una planta de Tesla

Almenys tres policies i una dona van resultar ferits ahir divendres quan activistes van provar d’accedir a la planta que té a la localitat alemanya de Grünheide, a prop de Berlín, el fabricant nord-americà de cotxes elèctrics Tesla, acció que es va saldar amb diversos detinguts.

Centenars d’activistes s’havien dirigit a la gigafactoria de Tesla, dels quals alguns van provar d’accedir a les instal·lacions, la qual cosa va ser impedida per les forces de l’ordre, va indicar a la tarda en declaracions a la radiotelevisió pública regional RBB el portaveu de la policia Maik Kettliz.Els manifestants al·ludeixen al rebuig dels veïns de Grünheide a l’ampliació de la planta de Tesla per protestar, segons les seues pròpies paraules, en favor de l’aigua, els boscos i la justícia i per una revolució en el transport més enllà de Tesla.