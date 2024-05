Una gran majoria de l'ONU demana la integració plena de Palestina

Una aclaparadora majoria de 143 estats, dels 193 membres de l’ONU, va tornar a demanar ahir a l’Assemblea General reconsiderar la integració de Palestina com a Estat de ple dret, una decisió que competeix al Consell de Seguretat.

Només nou països hi van votar en contra (entre aquests EUA, Israel, Argentina, Hongria i República Txeca), i 25 es van abstenir, en aquesta resolució que va ser copatrocinada per Espanya, Irlanda, Noruega i Bèlgica, al costat de més de setanta països. La coordinació de la Unió Europea va quedar de nou en dubte.

La resolució concedeix a més a Palestina noves competències que superen el seu estatus actual d’“estat observador no membre” i que defineixen la seua participació en l’Assemblea General, però no comptarà amb dret a vot ni podrà presentar-se candidata als organismes de Nacions Unides.En el text aprovat ahir, l’Assemblea declara que l’Estat de Palestina “està habilitat per ser membre a l’ONU d’acord amb l’article 4 de la carta fundacional, i per tant ha de ser admès com a membre de les Nacions Unides”; en conseqüència, “recomana al Consell de Seguretat reconsiderar l’assumpte favorablement”.La sessió va tenir els seus moments dramàtics, com quan l’ambaixador palestí, Riyad Mansour, va recordar que la bandera palestina “vola alt i amb orgull a Palestina i a tot el globus i al campus de la Universitat de Colúmbia”, moment en què se li va trencar la veu.A Mansour el va succeir a l’estrada el combatiu ambaixador d’Israel, Gilad Erdan, aficionat als cops de teatre, que va afirmar que una sessió com la d’aquest divendres significava el final dels principis que van inspirar la creació de l’ONU, i per il·lustrar-lo va treure una petita trituradora de paper on va introduir la carta fundacional de Nacions Unides.

D’altra banda, a l’espera que Israel pugui emprendre una invasió militar a gran escala a Rafah, ciutat refugi d’1,4 milions de gazians, l’ajuda humanitària i el combustible, vital per al funcionament dels hospitals, no han entrat a la ciutat en els últims cinc dies pel tancament dels encreuaments del sud, Rafah i Kerem Shalom, la qual cosa ha provocat encara més fam.