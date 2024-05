El Sabadell creu que el BBVA hauria d'informar de quins accionistes donen suport a l'opa

El Banc Sabadell considera que el BBVA hauria d’informar públicament de quins accionistes s’han mostrat partidaris d’acudir a l’opa, segons van indicar ahir fonts coneixedores dels motius de la queixa de l’entitat enviada a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

El banc presidit per Josep Oliu va acusar dijous a la nit el BBVA de vulnerar el règim de les opa oferint “dades incompletes que poden afectar el mercat”.Encara que al document no revelava de quines dades es tractava, les mateixes fonts indiquen que es tracta dels noms dels accionistes interessats a acudir a l’opa. Per al Sabadell, és necessari que tot el procés compti amb “informació completa i transparent” per no “afectar el mercat”.A la trobada amb analistes, el president del BBVA, Carlos Torres, va assegurar que “alguns accionistes del Banc Sabadell valoren positivament l’operació”.Encara que no va concretar ni xifres ni noms, al Sabadell consideren que caldria posar llums i taquígrafs en l’afirmació per garantir la transparència de tot el procés d’opa hostil.

El banc presidit per Josep Oliu va presentar dijous una queixa a la CNMV contra el BBVA

La decisió del BBVA de llançar una oferta pública d’adquisició (OPA) sobre el Banc Sabadell amb un caràcter hostil suposa un increment en els seus riscos d’execució, a més de ser una “distracció” per a tots dos bancs, segons ha indicat l’agència de qualificació creditícia Fitch Ratings en un informe publicat ahir. “El període relativament llarg fins a la possible data d’aprovació [de sis a vuit mesos] afegeix incertesa i pot presentar una distracció per als dos bancs”, ha indicat la firma.Fitch explica que en cas que l’opa sigui acceptada pels accionistes serà quan es valorin les possibles implicacions per als ràtings dels dos bancs.A priori, l’agència creditícia considera que BBVA es beneficiaria d’una major escala i franquícia domèstica, especialment en el segment de pimes, d’unes sinergies de costos d’uns 850 milions d’euros i una exposició geogràfica més àmplia a països desenvolupats.

Per la seua part, la consellera d’Economia de la Generalitat en funcions, Natàlia Mas, va insistir que l’Executiu farà “tot el que tingui” a la seua mà perquè l’opa de l’entitat d’origen basc al Banc Sabadell no prosperi, en declaracions als periodistes.

El Govern central no pot impedir l’opa però pot vetar la fusió

El Govern espanyol no pot impedir l’oferta de compra que el BBVA ha fet als accionistes del Banc Sabadell amb l’objectiu de prendre el control de l’entitat catalana, però sí que té l’última paraula a l’hora d’aprovar una fusió posterior.Gràcies a la llei d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de crèdit –aprovada el 2014 pel Govern de Mariano Rajoy i impulsada pel llavors ministre d’Economia, Luis de Guindos–, el ministeri autoritza en última instància una fusió.El Govern de Pedro Sánchez, amb Nadia Calviño al capdavant de la cartera d’Economia, també va haver d’aprovar la fusió per absorció de Bankia en CaixaBank, la qual cosa va crear el grup financer més gran de l’Estat. Tanmateix, ara, el rebuig de l’Executiu a aquesta fusió és un fet insòlit que els experts en regulació financera consultats són incapaços d’entreveure com acabarà.