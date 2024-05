El preu de l'opa, una de les claus

El president del Sabadell, Josep Oliu, s’ha rebel·lat contra l’absorció per part del BBVA. - ACN

Els analistes creuen que els factors clau que determinaran l’èxit o el fracàs de l’opa del BBVA sobre el Banc Sabadell seran el preu que finalment s’ofereixi, l’evolució borsària de les dos entitats, la postura dels fons i les decisions que adoptin els reguladors.

Els antecedents a Espanya mostren que les opes hostils que han arribat a bon port han passat per una millora de les condicions inicials. De fet, després del rebuig del consell d’administració del Sabadell a la proposta del BBVA, els analistes coincidien que una via per desbloquejar la situació era, precisament, millorar el preu incloent una part de la retribució en efectiu.

Després d’anunciar-se l’opa, els analistes de Renta4 assenyalaven que, amb el canvi d’accions plantejat (una acció del BBVA de nova emissió per cada 4,83 títols del Sabadell), l’oferta no resultava atractiva. “Creiem que la prima que s’ha ofert haurà de ser millorada perquè l’operació pugui tirar endavant”, indicaven, en la mateixa línia, els analistes Banca March.Diego Morín, d’IG, mostrava també els seus dubtes sobre l’èxit de l’operació perquè la prima plantejada ha minvat amb la baixada en borsa del BBVA i la pujada del Sabadell. Des del 29 d’abril, el dia abans que es conegués la proposta inicial, les accions del BBVA han caigut gairebé un 11%, mentre que els títols del Sabadell s’han revaloritzat a prop del 8%, l’evolució borsària dels dos bancs ha estat una muntanya russa durant la setmana.La gestora Federated Hermes recalcava que l’èxit de l’operació dependrà “de l’evolució de les accions del BBVA”, encara que recordava també que els títols del Sabadell “no estan lluny dels màxims dels últims deu anys”.Banca March incidia en la postura dels fons d’inversió. “La clau podria girar entorn de la posició dels grans fons”, ja que “fins a 71 dels quals compten amb participacions simultànies en ambdues entitats”, en concret, un 31% del capital del BBVA i un 18,4% del de Banc Sabadell”, explicava.Javier Cabrera, de XTB, posava el focus en les autoritzacions dels organismes reguladors. L’operació ha de rebre el vistiplau de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), el Banc d’Espanya, el Banc Central Europeu (BCE) i les autoritats britàniques, ja que el Sabadell té un banc al Regne Unit (TSB).

Temor a un crèdit més car i que tanquin oficines

L’absorció del Banc Sabadell pel BBVA pot tenir conseqüències directes per als consumidors, però no afectarà les condicions dels crèdits, hipoteques, plans de pensions o altres actius contractats fins al moment amb les dos entitats. Si el procés segueix endavant, els experts asseguren que els canvis es notarien a “mitjà i llarg termini” quan la falta d’oferta encarís el preu de crèdit. A més a més, pronostiquen el més que probable tancament d’oficines i la reducció del personal empitjorarien el servei.