Albiach es consola amb un Govern d'esquerres

La candidata de Comuns Sumar, Jéssica Albiach, va reconèixer ahir a la nit que els resultats electorals no han estat els que esperaven però va assenyalar que fan “possible una nova etapa d’esquerres” a la Generalitat, que passaria per una entesa amb el PSC i ERC. “La gent progressista d’aquest país espera que ens asseguem i ens posem d’acord”, va insistir, i va explicar que així ho va traslladar al candidat del PSC i guanyador de les eleccions, Salvador Illa, a qui va advertir que respondre a les grans necessitats” del país “no és possible amb un Govern de la sociovergència”, és a dir, amb un pacte dels socialistes amb Junts. “Nosaltres no fallarem: ens oferim per fer aquest Govern d’esquerres, que és el que Catalunya necessita i mereix”, va concloure.

Els comuns han perdut dos diputats i prop de 14.000 vots respecte als comicis de fa tres anys, un d’ells el de Tarragona, que pràcticament consideraven garantit. Tampoc han aconseguit un dels seus grans objectius: recuperar l’escó per Girona després de gairebé una dècada.La formació havia advertit durant la campanya que es disputaven aquest diputat amb Aliança Catalana i finalment la formació ultra no només l’ha obtingut sinó que s’ha quedat a prop de treure’n dos a la província de Girona.