Aragonès se situa a l'oposició al reconèixer un “mal resultat”

El president de la Generalitat en funcions i candidat d’ERC, Pere Aragonès, es va situar ahir fora del Govern després dels “molt mals resultats” de la seua formació, en els comicis d’ahir, afirmant que a partir d’ara treballaran “per continuar en el nostre projecte polític i ho farem des d’on la ciutadania ha decidit: a l’oposició”. Esquerra ha obtingut el pitjor resultat electoral des del 2010 i la caiguda d’escons més pronunciada de la seua història. Els republicans s’han deixat en aquests comicis 13 diputats, quedant-se en 20. Els republicans no s’han imposat a cap demarcació, quan fa tres anys ho van fer a Tarragona.

En declaracions des de la seu electoral d’Esquerra al pavelló de l’Estació del Nord de Barcelona i acompanyat del president del partit, Oriol Junqueras –que no va intervenir– i de la cúpula, Aragonès va assegurar textualment que és el torn de PSC i de Junts de “liderar una nova etapa” a Catalunya. En aquesta línia, va felicitar el candidat socialista, Salvador Illa, pel seu triomf electoral. Després d’aquesta desfeta a les urnes, el republicà va afirmar que les responsabilitats individuals i col·lectives s’hauran d’assumir una vegada que la formació hagi analitzat amb més calma els resultats, amb la qual cosa va deixar oberta la porta a abandonar la primera línia política.Els vint diputats d’ERC podrien ser determinants per crear un tripartit d’esquerres –opció que sembla descartada atès que Aragonès ha dit que al partit li toca passar a l’oposició– o investir el socialista Salvador Illa sense entrar en un Govern amb ell, ja que l’independentisme en el seu conjunt ha perdut la majoria i no seria possible construir una alternativa viable. En cas de no materialitzar-se cap opció, Catalunya es veuria abocada a una repetició electoral.

L’encara president va destacar també que la seua formació no ha aconseguit “revertir” la tendència a la baixa que ja va començar a notar-se en les passades eleccions municipals i va seguir en les generals. Va considerar així que l’“aposta per la negociació” amb el Govern central “per resoldre el conflicte polític que permeti acabar amb la repressió” no ha estat “prou valorada per la ciutadania”, o aquesta “ha considerat que toca obrir una nova etapa”. En aquest sentit, va assenyalar que “la polarització ha guanyat i ha marcat els resultats”, i va constatar que hi ha “una onada reaccionària i conservadora” que ha arribat al Parlament amb Vox i amb l’entrada d’Aliança Catalana, la formació independentista d’extrema dreta que ha irromput amb dos escons.