El cas Koldo obliga avui Armengol a explicar-se

Francina Armengol, la presidenta del Congrés dels Diputats i tercera autoritat de l’Estat, després del rei Felip VI i el president del Govern central, acudeix avui a la comissió d’investigació de la Cambra Baixa per aclarir els contractes que va firmar el 2020 el Govern balear que llavors presidia.

Es tracta de la primera vegada que una presidenta del Congrés en el càrrec compareix en una comissió d’investigació parlamentària. I és que el cas Koldo que investiga la compra de mascaretes durant la pandèmia per part de les administracions públiques, i en el qual hi ha implicat l’exassessor del que va ser ministre de Transports José Luis Ábalos, també portarà Armengol a comparèixer en les comissions del Senat i del Parlament balear.Armengol respondrà sobre el contracte que va firmar el seu Govern amb l’empresa Soluciones de Gestión per 3,7 milions d’euros i que va resultar fallit, empresa investigada per l’Audiència Nacional en la trama Koldo. Fonts del seu entorn van assenyalar que Armengol acudeix a la comissió tranquil·la, després que ella mateixa proposés al grup parlamentari socialista ser cridada a comparèixer ja que no tenia problema a donar “totes les explicacions”. La seua primera intervenció serà a la Cambra Baixa a les 18.00 hores. Posteriorment acudirà al Senat, encara sense data marcada, i al Parlament balear, previsiblement el 31 de maig. A més d’Armengol, compareixeran Manuel Palomino, exdirector del Servei de Salut de les illes durant la pandèmia, i l’actual portaveu del PSOE al Parlament Balear, Iago Negueruela, exconseller de Treball, Comerç i Indústria dels governs d’Armengol, entre 2015 i 2023.El vicesecretari de Coordinació Autonòmica i Local i Anàlisi Electoral del PP, Elías Bendodo, va denunciar ahir que el PSOE, que presideix la comissió d’investigació del Congrés, està provant d’ocultar informació i dificultar la feina al citar precisament avui dilluns a declarar Armengol després de les eleccions a Catalunya.