Girona és sinònim d'hegemonia de Puigdemont

L’hegemonia de Carles Puigdemont a les comarques de Girona es manté intacta, igual com la representació de la seua llista amb set diputats, millorant fins i tot el percentatge de suports en un parell de punts. Els socialistes es converteixen en la segona força a la demarcació, doblant la representació al Parlament i apuntalant així el triomf dels de Salvador Illa en el conjunt de Catalunya.

Esquerra Republicana, per la seua part, ha patit el desgast de l’acció de govern i s’ha de conformar amb la meitat de la representació que havia aconseguit en les eleccions de la pandèmia i tindrà un total de dos diputats.La quarta formació en el mapa de Girona és Aliança Catalana, en què totes les enquestes donaven des del primer moment per descomptat que aconseguiria entrar al Parlament. Obté un diputat, igual que populars i Vox, malgrat que s’imposa a tots dos en percentatge de vots.La CUP, per la seua part, perd un representant i es queda només amb un parlamentari, mentre que els comuns es mantenen lluny d’obtenir representació a Girona, en un territori rocós per als de Jéssica Albiach.