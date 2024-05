Illa afirma que liderarà “la nova etapa” i anuncia que es presentarà a la investidura

El cap de llista del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, es va postular ahir a la nit davant dels simpatitzants congregats al quarter general dels socialistes per “liderar la nova etapa” que creu que comença Catalunya després dels resultats d’aquests comicis.

Arran de la clara victòria dels socialistes, que han aconseguit 42 diputats (9 més que el 2021), Illa va anunciar que pretén presentar-se a la investidura per ser president de la Generalitat una vegada es constitueixi la Mesa del Parlament, però no va aclarir quins suports voldrà buscar.El socialista va celebrar els bons resultats del PSC, que per primera vegada en 45 anys ha guanyat les eleccions tant en vots com en escons. Segons ell, un dels factors que han influït en la victòria són les polítiques del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, a l’Estat. “Serà una etapa per a tots els catalans, pensin el que pensin, parlin la llengua que parlin, visquin on visquin i vinguin d’on vinguin, cap català no en quedarà fora [...] Els catalans han decidit que li toca al PSC liderar la nova etapa i assumeixo aquesta responsabilitat, manifestaré al president del Parlament la meua voluntat de presentar-me a la presidència de la Generalitat”, va manifestar. Va posar com a primera prioritat “els serveis públics” i va assegurar que “Catalunya es posa en marxa, es posa a funcionar”.El PSC va guanyar ahir a la nit les eleccions amb 42 escons en el segon millor resultat de la història de la formació, com el 2003 amb Pasqual Maragall en els comicis que van obrir la porta al primer govern tripartit. El millor va ser el 1999, amb 52 escons, que no li van servir per governar. Amb el 99 per cent del vot escrutats els socialistes vorejaven els 870.000 vots, 200.000 més que fa tres anys, que convertien de nou Illa en presidenciable guanyador de les eleccions. L’exministre s’ha convertit, així, en el primer candidat a la Generalitat que ha guanyat dos conteses seguides des que ho va fer Artur Mas en quatre: 2003, 2006, 2010 i 2012, encara que en les dos primeres va quedar a l’oposició.