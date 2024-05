Junts guanya en el 87% de municipis i el PSC, segon en lloc d'ERC

Junts ha estat la força més votada en 201 municipis, el 87% dels 231 que conformen la província de Lleida. Reforça així la seua posició hegemònica al territori i recupera amb escreix el terreny que havia perdut en comicis anteriors. En canvi, ERC ha truncat la seua tendència a l’alça amb una forta caiguda que la deixa en tercer lloc, darrere del PSC. Els socialistes han obtingut el segon lloc pel que fa a victòries en pobles i ciutats lleidatanes.

Junts ha aconseguit un fort ascens respecte als 145 de les eleccions del 2021 i ha consolidat una hegemonia territorial equiparable a la de l’antiga Convergència i Unió (CiU) a finals del segle passat. En els comicis de fa tres anys, el vot postconvergent es va dividir entre la formació de Carles Puigdemont i l’extinta PDeCAT, que no va obtenir representació parlamentària però sí més de set mil vots lleidatans.El PSC, per la seua part, ha guanyat en 15 municipis davant els nou del 2021, entre els quals destaquen Lleida ciutat, la Seu d’Urgell i Almacelles, on fa tres anys la força més votada va ser ERC. A la capital de l’Alt Urgell, els socialistes van guanyar Junts per només 26 vots. Val a assenyalar que el PSC manté l’hegemonia a Aran.Davant l’ascens de Junts i PSC, els republicans han trencat una llarga tendència a l’alça. Només han estat els més votats en 12, davant dels 65 en els comicis del 2021. Cap no és capital i el més gran de tots, Torregrossa, té poc més de 2.000 habitants. En tres municipis van empatar en vots amb Junts: Arsèguel, Sant Esteve de la Sarga i Farrera.Aquestes tres forces es reparteixen totes les victòries en els municipis lleidatans. Ni PP ni la CUP no han guanyat en cap, després que, fa tres anys, els populars fossin els més votats a Gimenells (ara hi ha guanyat Junts) i els cupaires a Farrera. Aliança Catalana va ser la segona força en pobles com Ribera d’Ondara i Bellvís.