Pedro Sánchez: “Des d'avui s'obre una nova etapa a Catalunya”

El president del Govern central, Pedro Sánchez, va felicitar ahir a la nit el candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, pel seu “resultat històric” en els comicis. “Des d’avui s’obre una nova etapa a Catalunya per millorar la vida de la ciutadania, ampliar drets i reforçar la convivència”, va apuntar Sánchez en un missatge a la xarxa social X, al conèixer-se el resultat de les eleccions amb el 100% del vot escrutat.

Així mateix, va aprofitar per agrair la feina de la militància i la confiança de tots els votants del PSC. “Catalunya està preparada per fer realitat un nou futur i obrir un temps d’esperança”, va afegir al text, celebrant que els socialistes tornen a ser la primera força.També el ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, va assegurar ser “molt feliç” amb el resultat del PSC. “Catalunya obre una nova etapa. Ha guanyat la política intel·ligent, valent, dialogant, la que resol amb altura de mires els problemes més complexos”, va escriure en un missatge a X. També va reiterar que la ciutadania catalana “ha girat full” i que vol “acords, futur i prosperitat”.

“Pedro Sánchez i el PSOE depenen més de l’independentisme del que ho feien ahir”

Per la seua banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va assegurar que la seua formació es consolida “amb claredat” a Catalunya com a “alternativa constitucionalista”, i va recalcar que el PP de Catalunya “ha tornat per quedar-se, després d’haver escalat fins a la quarta posició al Parlament català al passar de 3 a 15 escons (10,97%)”.Per la seua part, la secretària general del Partit Popular, Cuca Gamarra, va advertir que el cap de l’Executiu, Pedro Sánchez, és “avui més dependent de l’independentisme del que era ahir” i es va mostrar convençuda que seran els independentistes els que decidiran el futur Govern, malgrat que Salvador Illa ha guanyat les eleccions catalanes.

S’accelera el declivi del projecte de Yolanda Díaz

Les eleccions catalanes d’ahir no van ser una excepció i el resultat de Comuns Sumar ha confirmat el procés de declivi constant que viu l’espai polític a l’esquerra del PSOE. Per quarta vegada en menys d’un any, el projecte de Sumar que lidera Yolanda Díaz i les seues diferents marques electorals ha patit retrocessos importants, quan no rotunds fracassos.

Ciutadans culmina la desaparició a Espanya

El grup de Ciutadans no ha aconseguit vèncer els pronòstics desfavarobles i s’ha quedat fora del Parlament de Catalunya, l’últim en el qual els taronges tenien presència. Així, després de diverses desfetes electorals, els taronges han completat la desaparició del territori estatal, i ho fan en l’autonomia en la qual el partit va nàixer i va madurar.

El Govern central no veu en perill la legislatura

El Govern central està convençut que els resultats a Catalunya no danyaran l’estabilitat amb els seus socis per resoldre una legislatura que exigeix molt delicats equilibris. Van precisar des de Moncloa que els escons de Junts al Congrés dels Diputats són els mateixos, set, i resulten claus per conformar majories. Tampoc s’estudia la possibilitat que ERC, un soci més còmode, s’aparti del camí del diàleg.