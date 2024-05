El PSC prioritza el tripartit i rebutja investir Puigdemont malgrat les seues "amenaces"

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La portaveu del PSC, Núria Parlon, ha afirmat aquest dilluns que la prioritat dels socialistes és liderar un Govern tripartit amb ERC i els Comuns i ha rebutjat rotundament investir el candidat de JxCat, Carles Puigdemont, malgrat les seues "amenaces de bloqueig" al Govern d’Espanya. En una roda de premsa posterior a la reunió de la direcció del partit, Parlon ha explicat que ja han format el seu equip negociador, encapçalat per la número dos del PSC, Lluïsa Moret, que començarà a parlar amb tots els partits, excepte Vox i Aliança Catalana, i ha instat a la resta de formacions a "acceptar el principi de realitat" del resultat de les urnes.

Després que Puigdemont hagi anunciat que presentarà la seua candidatura al Parlament per ser investit com a president i hagi afirmat que té opcions d’aconseguir una majoria "més àmplia" que Illa, la portaveu del PSC ha reiterat la seua negativa a donar suport al candidat de JxCat i ha emfatitzat que els socialistes han aconseguit una "majoria clara". "No donarem suport a la investidura de Puigdemont: la ciutadania ha parlat clar i l’independentisme en aquest moment no té una majoria legítima com per reclamar aquest Govern encapçalat per Carles Puigdemont. Això li ha de quedar molt clar a Puigdemont, encara que ens amenaci de bloquejar la governabilitat a Espanya," ha indicat.

En aquest sentit, ha insistit que "el president de Catalunya ha d’elegir-se a Catalunya" i ha convidat Puigdemont a "reflexionar": "Voler condicionar el Govern amenaçant o bloquejant la possibilitat d’un govern estable i transformador com està sent el Govern d’Espanya crec que tampoc no el deixa en massa bona posició". Encara que no ha tancat la porta a un govern en solitari, la portaveu del PSC ha assenyalat que la prioritat dels socialistes és aconseguir un acord amb ERC i els Comuns. "Sempre ens hem mostrat partidaris d’entendre’ns amb les forces progressistes, per una qüestió ideològica, perquè creiem que és la millor manera de transformar aquest país. Ens agradaria poder entendre’ns amb les forces progressistes, evidentment, són les que plantegen els mateixos reptes o desafiaments, però estem oberts també a escoltar a la resta de formacions", ha indicat Parlon, que ha assenyalat que el primer repte de les negociacions serà la configuració de la Mesa del Parlament.

Després que ERC anunciés ahir que aniria a l’oposició, la portaveu ha demanat als republicans "que no bloquegin la possibilitat que el PSC governi Catalunya": "Igual que nosaltres no hem bloquejat quan estaven en minoria". Preguntada per la possibilitat que Illa fos investit amb l’abstenció de Vox, Parlon ha emfatitzat que no pactaran "mai" amb partits que fomentin discursos de l’odi, però ha assenyalat: "El que no podem fer és lligar de mans a les opcions polítiques que hi ha al Parlament perquè votin el que vulguin. Això suposo que ho entén tothom: nosaltres no podem evitar el que voti Vox, però nosaltres no volem pactes amb Vox". Així mateix, ha descartat un pacte de govern amb el PP, però no ha tancat la porta a arribar a acords parlamentaris amb els populars, com el de la taula. A més de Moret, la comissió negociadora del PSC està formada pel secretari d’Organització i Acció Electoral, José Luis Jimeno; el secretari de l’àrea de Política Municipal, Implantació i Territori, Joaquín Fernández; la número dos de la candidatura del PSC, Alícia Romero; el diputat Ferran Pedret i el secretari de Programes del PSC, Javier Villamayor.