Armengol coneixia Koldo, però no hi va parlar de contractes

La presidenta del Congrés dels Diputats i expresidenta balear, Francina Armengol, va admetre ahir que coneixia Koldo García Izaguirre com a assessor de l’aleshores ministre de Transports, José Luis Ábalos, i malgrat que no recorda totes les seues comunicacions de fa quatre anys, sí que va negar “amb total seguretat i rotunditat” que parlés amb ell de la contractació de cap empresa.

Així va començar Armengol la intervenció en la comissió del Congrés que investiga els contractes d’emergència per a la compra de material sanitari en pandèmia, en la qual va reivindicar la seua gestió de la pandèmia a les Balears.Al matí, el que va ser director general del Servei de Salut de les illes Balears (IB-Salut) Manuel Palomino havia reconegut davant de la comissió de la Cambra Baixa que el mes d’abril del 2020 el ministeri de Transports els va passar el contacte de Koldo García i que va ser l’aleshores assessor d’Ábalos qui li va trucar i el va posar en contacte amb l’empresa Soluciones de Gestión per a la compra de mascaretes per valor d’uns 3,7 milions d’euros.Armengol va recalcar que una presidenta d’un govern autonòmic “no està en la contractació d’expedients” i va criticar que els populars hagin creat una “falòrnia” utilitzant documents que figuren en un expedient presentats “de forma aïllada” i “fora de context”.

El director del Servei de Salut balear reconeix que va parlar per telèfon amb Koldo García

En qualitat d’expresidenta de les Balears va negar que les mascaretes fossin falses i va explicar que es va decidir comprar material d’ús civil, com a “estoc de seguretat”, perquè calia assegurar una desescalada per poder obrir posteriorment “de forma segura”.Per la seua part, el portaveu del Partit Popular a la comissió del Congrés, Elías Bendodo, va acusar Francina Armengol d’haver “prevaricat” durant la seua etapa al capdavant del Govern balear per haver certificat la recepció de les mascaretes que van comprar a l’empresa de la trama Koldo, Soluciones de Gestión, malgrat saber, al seu judici, que eren fake.