Illa pot necessitar l'ajuda del PP per ser president si no hi ha tripartit

L’elecció del nou president requerirà múltiples negociacions en les quals no només caldrà buscar suports, sinó també abstencions. Tant el guanyador de les eleccions, el socialista Salvador Illa amb 42 escons, com el líder de Junts, Carles Puigdemont, amb 35, tenen més que complicat configurar pactes que permetin l’elecció en una primera sessió amb els 68 vots que donen la majoria absoluta. La més folgada i amb menys implicats és precisament un pacte entre PSC i Junts, descartat per Puigdemont. La reedició del tripartit d’esquerres al costat d’ERC i comuns també donaria a Illa aquests 68 diputats. Per a això hauria de convèncer Esquerra que renunciés a passar a l’oposició i formalitzés una aliança fora del bloc sobiranista per primera vegada des del 2012, una cosa molt improbable. No ho seria tant que els seus 20 diputats s’abstinguessin. Comptant que Illa rebés els 6 vots dels comuns, es quedaria amb 48, els mateixos que sumarien Junts, Vox i Aliança Catalana si, com és probable, hi votessin en contra, així que decantar la balança quedaria en mans dels 15 diputats del PP i, en menor mesura, dels 4 de la CUP, per la qual cosa un grup hi hauria de votar a favor i l’altre abstenir-se. Si els populars donessin el sí, llavors el vot cupaire no incidiria. Encara que hi ha el precedent de l’elecció del socialista Jaume Collboni com a alcalde de Barcelona amb el suport del PP, el seu líder, Alejandro Fernández, va rebutjar ahir aquesta possibilitat.

Pel que fa a Puigdemont, la seua estratègia és aconseguir el suport d’ERC (55 escons) i fins i tot de la CUP (59), cosa que li donaria la majoria simple en segona ronda sempre que el PSC s’abstingués. Això implicaria que els socialistes catalans es fessin el seu particular harakiri polític en benefici de l’estabilitat del Govern del PSOE a Espanya. El problema és que el PSC i el PSOE ja li van contestar ahir que no estan per la feina. Qualsevol altre escenari diferent dels descrits seria utòpic, i caldria anar a una repetició de les eleccions.

Fernández creu que Sánchez “sacrificarà” el líder del PSC

El líder del PP català, Alejandro Fernández, va vaticinar ahir que Illa no serà president perquè “el més probable és que Pedro Sánchez el sacrificarà per continuar a la Moncloa desenvolupant els seus acords amb Puigdemont”. Va afegir que seria “una traïció al veredicte de les urnes”, que segons la seua opinió ha estat “clarament” el d’“acabar d’una vegada per sempre amb el procés i enviar el separatisme l’oposició”. Va dir que està disposat a parlar amb Illa però que veu inviable donar-li els seus vots perquè l’opció que Sánchez “canviï” i no pacti amb els independentistes “són impossibles metafísics”.