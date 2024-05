La premsa internacional destaca la pèrdua de la majoria independentista

La premsa internacional també es va fer ressò ahir del resultat de les eleccions catalanes de diumenge, i va destacar la victòria del candidat del PSC, Salvador Illa, i la caiguda de l’independentisme, així com la incertesa sobre les possibles aliances per formar govern. El diari gal Le Monde va destacar que l’estratègia a Catalunya del president espanyol, Pedro Sánchez, “ha estat avalada a les urnes” i que l’independentisme no assoleix la majoria absoluta al Parlament per primera vegada des del 2012. El tabloide va afirmar que el cap de la Moncloa havia fet dels comicis catalans “un tema central del seu mandat” i no esmenta Illa fins a la meitat de la crònica. En la mateixa línia, el The New York Times va indicar que el PSC ha guanyat uns comicis que eren una “prova de foc” per a Sánchez i que han estat “marcats per l’amnistia”.

També el britànic The Guardian va subratllar que l’independentisme “perd poder” i va afegir que una repetició electoral “no és impensable”. En la mateixa línia, la BBC va indicar que “el suport a l’independentisme ha caigut” després de les “concessions importants” dutes a terme pels partits sobiranistes “en els últims anys al Govern central”. A més, va apuntar que durant la campanya la qüestió catalana ha quedat “en un segon pla davant d’altres reptes”, com la sequera o l’habitatge.L’italià Corriere della Sera va apuntar que Puigdemont ha guanyat pes al Parlament en les eleccions “a la regió més rebel d’Espanya”, i veu ERC “penalitzada per les seues posicions més moderades”. L’alemany Der Spiegel també va posar l’accent en l’entrada de la “nova ultradreta separatista” d’Aliança Catalana i la millora del PP a Catalunya on, diu, “passava un moment difícil”.