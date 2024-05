Rodalies tardarà dos mesos a tornar a la normalitat després de l'avaria

Reparar l’avaria pel robatori de coure que va tenir lloc a Montcada Bifurcació diumenge a Rodalies, en plena jornada electoral, costarà uns 15 milions d’euros i uns 2 mesos per restablir la normalitat, segons va manifestar ahir el ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente.

El ministre va subratllar que en els últims cinc anys hi ha hagut 11.151 incidències “amb afectació a la seguretat de la circulació” no atribuïbles a Renfe o Adif en la xarxa ferroviària espanyola, més de la meitat de les quals a Catalunya i un terç de les en l’àmbit metropolità. També va dir que aquesta situació “no se soluciona amb el traspàs de Rodalies” i va reiterar que els actes vandàlics són competència de la policia.No va voler entrar en si els fets ocorreguts diumenge, i que es repeteixen de forma reiterada, responen a un robatori o a un acte de sabotatge, però sí que va dir que el valor del material robat, 40 metres de cable de coure, és “menyspreable si el que es pretén és la venda”.La línia R1 tornarà a funcionar amb normalitat fins a l’Hospitalet a partir d’avui. El president de Renfe, Raül Blanco, va detallar el pla de transport per als propers dies, ja que es preveu que la xarxa continuï patint afectacions a causa de l’avaria “estructural” a Montcada. L’R4 Nord recuperarà la connexió amb Barcelona i hi haurà dos trens per hora i sentit entre l’Hospitalet i Manresa. Al seu torn, l’R4 Sud tindrà quatre trens per hora i sentit entre l’Hospitalet i Sant Vicenç de Calders. Per un altre costat, a l’R3, la línia més afectada, Renfe “intentarà reforçar” el servei alternatiu de bus, ja que els trens continuen funcionant només entre Puigcerdà i Ripollet. Ahir, pujar a un bus a Sagrera-Meridiana es va convertir en l’única opció dels usuaris de la línia R3.

La línia a Barcelona per Manresa, l’única afectació que viu Lleida

A Lleida l’afectació pel robatori de coure a Rodalies va ser a la línia R12, que uneix Lleida amb Barcelona i Hospitalet de Llobregat a través de Manresa. Una portaveu de la companyia va assenyalar que entre Lleida i Calaf (Igualada) la circulació ferroviària funcionava amb normalitat, però entre aquest municipi i Manresa es va habilitar un servei alternatiu d’autobusos. Un cop a la capital del Bages es pot anar amb tren fins a l’estació de Fabra i Puig, on poden fer transbord al metro. Ahir a la tarda un altre robatori de cable va provocar retards en aquesta línia.