El PSOE avantatja en 5 punts el PP, segons el CIS

El Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS) continua donant un ampli avantatge al PSOE sobre el PP de 5,1 punts en estimació de vot en el seu últim baròmetre del mes de maig, elaborat després de la decisió del president del Govern, Pedro Sánchez, de prendre’s unes jornades de reflexió per decidir si seguia o no al capdavant de l’Executiu arran de la investigació per tràfic d’influències a la seua dona, Begoña Gómez. Segons el sondeig, el treball de camp del qual va ser elaborat entre el 3 i el 8 de maig, els socialistes guanyarien les eleccions amb un 35,5 per cent dels vots, seguits del PP, amb el 30,4 per cent i amb Vox en tercera posició, amb un 10,2 per cent. La distància entre socialistes i populars és pràcticament la meitat de la que el CIS havia estimat en una enquesta flaix que va recollir l’opinió ciutadana durant el període de reflexió de cinc dies que es va donar el cap de l’Executiu per sospesar el seu futur polític, situada llavors en 9,4 punts. Tanmateix, els resultats d’aquest baròmetre capgiren els que fa un mes va llançar l’enquesta de començaments d’abril, amb una mostra equivalent, quan era el PP el partit guanyador amb un 33,5 per cent de vot estimat i treia un punt al PSOE.

Per la seua part, el vot calculat ara per a Sumar és d’un 8% (8 dècimes més) en tant que Podem patiria un desgast de sis dècimes al quedar-se amb el 2,2% dels sufragis. Pel que fa als independentistes catalans, el mostreig concedeix a Junts l’1,5% de vots i a ERC l’1,1%, la qual cosa suposa una dècima més per a la formació de Carles Puigdemont i una menys per als republicans.En un altre ordre de coses, Sánchez compareixerà al ple del Congrés dimecres vinent, dia 22, per explicar els negocis de la seua dona i respondre a les acusacions del PP sobre un possible conflicte d’interessos. Així ho va aprovar ahir la Junta de Portaveus, que va acceptar la proposta del president de comparèixer per donar compte de l’últim consell europeu i altres assumptes com les relacions amb Gibraltar i el reconeixement de Palestina.