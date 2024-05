Qui seria el cap de llista d'ERC si hi hagués repetició electoral?

Si es produeix una repetició electoral, ERC haurà de trobar un nou cap de llista. Pere Aragonès, el candidat del 12-M, va anunciar dilluns que deixarà la "primera línia política" i continuarà presidint el Govern fins a una nova investidura. Aragonès ha confirmat que no serà cap de llista, fins i tot en cas de noves eleccions.

A la seu d'ERC, hi ha dubtes sobre si Oriol Junqueras serà amnistiat abans de la tardor, quan es podrien repetir les eleccions. Junqueras ha expressat la seva intenció de tornar a ser candidat del partit. No obstant això, si la seva inhabilitació continua, ERC haurà de buscar un nou cap de llista. Actualment, no hi ha noms damunt la taula.

Lideratge doble i "repressió" de l'Estat des de 2017

Des de 2017, ERC ha tingut dos líders clars a causa de la "repressió" contra el moviment independentista. Junqueras presidia el partit i era vicepresident i conseller d'Economia del Govern. Des de la presó el 2019, Junqueras va designar Aragonès com a coordinador nacional del partit. Aragonès el va substituir com a cap de llista en les eleccions de 2021, obtenint 33 escons i assolint la presidència de la Generalitat. Tres anys després, ERC es veu obligada a buscar un nou cap de llista, ja que no podrà comptar ni amb Aragonès ni amb Junqueras.

Aragonès manté la presidència i la coordinació nacional

El candidat del 12-M va anunciar que deixarà la "primera línia política" per "responsabilitat". No assumirà l'acta de diputat i mantindrà la presidència de la Generalitat fins a la nova investidura. Continuarà com a coordinador nacional d'ERC mentre es concreten els possibles relleus en la direcció del partit. Fonts properes a Aragonès han confirmat a l'ACN que la seva decisió es mantindrà encara que es repeteixin les eleccions.

Junqueras i la possibilitat de continuar liderant ERC

Les mirades es dirigeixen cap a Junqueras, qui ahir va oferir-se a continuar liderant ERC "des del lloc que determini la militància". Tanmateix, segueix inhabilitat per la justícia espanyola i a Calàbria dubten que estigui amnistiat abans d'una possible repetició electoral a la tardor. Junqueras vol tornar a ser candidat, però ERC dubta que pugui presentar-se a les hipotètiques eleccions.

Marta Rovira i la situació d'exili

ERC tampoc compta amb la seva secretària general, Marta Rovira, exiliada a Ginebra des del 2018 i pendent de l'aplicació de l'amnistia. Rovira, a més, està investigada per terrorisme en la causa del Tsunami Democràtic. Això força el partit a buscar un cap de llista alternatiu als seus dos grans lideratges.

Possible relleu intern

Segons l'estructura orgànica, la següent dirigent és Marta Vilalta, adjunta a la secretaria general i portaveu parlamentària. Laura Vilagrà, mà dreta d'Aragonès i vicepresidenta des de fa 4 mesos, també és una possibilitat. No obstant això, encara no s'ha concretat cap nom i no s'espera obrir aquesta carpeta fins que l'escenari d'una repetició electoral prengui més força.

Debat intern: continuïtat o canvi de lideratge

Aragonès va subratllar dilluns que deixava la "primera línia política" per "responsabilitat", però va suggerir que també s'han d'assumir "responsabilitats col·lectives" al partit. Això va fer girar les mirades cap a Junqueras. Tot i així, Junqueras es veu amb forces de continuar treballant pel país des del lloc que determini la militància d'ERC. Aquesta visió xoca amb la de Rovira, que aposta per una "transició tranquil·la" en la direcció del partit.

Possible congrés extraordinari

ERC va celebrar el seu últim congrés nacional al gener del 2023 a Lleida, reafirmant el mandat de Junqueras i Rovira per als pròxims 4 anys. Els resultats recents podrien precipitar un congrés extraordinari a finals de 2024 o principis de 2025.

Futur d'ERC: canvi de cicle?

Rovira considera que ERC necessita un relleu a la direcció per donar pas a nous lideratges, fet que suposaria l'apartament de Junqueras i Rovira de la cúpula del partit. Això, però, contrasta amb la carta de Junqueras a la militància, on afirma la seva legitimitat per continuar al capdavant del partit i ser cap de llista un cop amnistiat.