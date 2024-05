El Senat veta l'amnistia, pas previ a la seua aprovació definitiva

El ple del Senat va aprovar ahir el veto del PP a la proposició de llei de l’amnistia, que ara haurà de tornar al Congrés per rebre llum verda definitiva i entrar en vigor. Com era previsible, atesa la majoria absoluta dels populars a la Cambra Alta, el veto va tirar endavant amb 149 vots a favor i 113 en contra després d’un debat sense sorpreses en el qual PP, Vox i UPN van carregar contra la norma, que consideren inconstitucional i el pagament de Pedro Sánchez als independentistes per seguir a la Moncloa, mentre que la resta de formacions, amb el PSOE al capdavant, la van defensar com una aposta per la convivència i la normalització política a Catalunya. ERC i Junts, no obstant, van avisar que l’amnistia no posa fi a les seues reivindicacions i que el següent pas és el referèndum.

Paral·lelament, el Partit Popular va decidir retirar del Senat el conflicte de competències que va obrir fa un mes contra el Congrés per la norma, descartant així elevar-lo finalment al Tribunal Constitucional. La retirada d’aquest procediment, que es votarà demà en un ple extraordinari, era l’única via per la qual els populars podien intentar frenar encara més la llei. No obstant, aquesta opció podria haver-se convertit en un revés per a ells, ja que el Constitucional, ara de majoria progressista, segurament no hauria pres cap tipus de mesura cautelar per frenar l’aprovació de la normativa. A més, al tractar-se d’una llei que encara està en l’aire no va poder pronunciar-se sobre si és o no constitucional.Ara per ara, es desconeix la data en la qual l’amnistia tornarà al Congrés per ser aprovada definitivament, malgrat que s’estima que serà entre finals de maig i mitjans de juny. El calendari podria dependre de les negociacions per formar Govern i l’anunci que Carles Puigdemont es presentarà a la investidura podria influir al cronograma. El procediment coincidirà, a més, amb les eleccions europees i l’inici de la campanya electoral, la qual cosa també podria allargar-lo. I és que, encara que tot sembla indicar que la votació podria fer-se el 30 de maig o el 13 de juny, la normativa dona un termini màxim de dos mesos, sent el límit el 14 de juliol.