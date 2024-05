Junqueras dona per fet que es presentarà a la reelecció per presidir ERC al congrés del novembre

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El president d'ERC, Oriol Junqueras, dona per fet que es presentarà a la reelecció al capdavant del partit al congrés extraordinari del 30 de novembre: "No renuncio a res". Durant la compareixença d'aquest dijous a la seu republicana, Junqueras ha argumentat que la seva dimissió temporal és una continuïtat de la carta que va publicar dimarts. Allà s'oferia a continuar liderant ERC "des del lloc que determini la militància", malgrat els resultats del 12-M. Junqueras ha afirmat que no s'ha sentit "pressionat" per ningú del partit, tot i que la secretària general, Marta Rovira, és partidària d'un relleu de tots dos, tal com ha anat explicant l'ACN. Rovira va avançar ahir que no es presentarà a la reelecció al congrés del 30 de novembre.

"Em veig amb forces de fer de president d'ERC". Junqueras va acceptar ahir a l'executiva dimitir el 9 de juny, després de les eleccions europees, però apunta a presentar-se a la reelecció durant el congrés del 30 de novembre. Junqueras es vol sotmetre a l'aval de la militància per saber "què volen" les bases del partit.