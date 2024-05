Proposen replicar la 'Cúpula de Ferro' israeliana a Europa

Míssils interceptats per la 'cúpula de ferro' d’Israel.Belal Salem / Apa Images Via Zuma / Dpa / via Europa Press

El primer ministre de Grècia, Kyriakos Mitsotakis, ha defensat la possibilitat d’implementar un sistema de defensa aèria a nivell europeu que cobreixi tot el continent seguint l’exemple de la denominada 'Cúpula de Ferro' israeliana, una bateria mòbil de defensa dissenyada per interceptar i destruir diversos tipus de míssils i fins i tot aeronaus. "Em refereixo, en particular, a un sistema europeu de defensa aèria, una cúpula europea que cobreixi a Europa, a tots els països europeus, contra qualsevol amenaça," ha manifestat el primer ministre Mitsotakis durant una entrevista per a la cadena de televisió grega Skai.

El mandatari grec ha assenyalat que ja en el passat va defensar la possibilitat d’instal·lar un sistema d’aquest estil. A més, ha assenyalat que el possible equivalent europeu a la 'Cúpula de Ferro' israeliana permetrà als països garantir la seua seguretat "sense dependre completament del pressupost nacional".

L’escut antimíssils d’israelià es tracta d’un sistema desenvolupat per l’empresa Rafael Advanced Defense Systems en col·laboració amb els Estats Units i que va ser posat en funcionament per primera vegada l’abril de 2011 al sud d’Israel. Mitjançant el radar aconsegueix detectar el llançament de coets de mig i curt abast i, tot seguit, estableix patró de vol. El Sistema només llança el míssil en cas que detecti perill per a una zona amb població civil, i destrueix el coet a l’aire amb un 90 per cent d’efectivitat.