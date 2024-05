Puigdemont denuncia intents per "deslegitimar" la seua eventual investidura

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Carles Puigdemont avisa que no permetran que "deslegitimin" la seva candidatura a la investidura: "No ens hem de deixar dir que aquest intent nostre de voler encapçalar no té legitimitat". Així ho ha reclamat aquest dijous, des de Perpinyà, als grups al Parlament, el Congrés, el Senat i el Parlament Europeu. El cap de files de Junts ho ha comparat amb el govern espanyol de coalició. "Sánchez té govern en minoria, perquè els socis no sumen majoria absoluta. I han de negociar amb els grups de l'oposició", ha justificat. I ha reblat: "Tot aquell que intenti deslegitimar estarà intentant deslegitimar la democràcia". Puigdemont, que ha expressat "màxim respecte" pel procés intern d'ERC, ha insistit que "lluitarà totes les opcions".