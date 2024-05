Illa considera que Puigdemont no té “cap possibilitat” de ser president

El primer secretari del PSC i guanyador de les eleccions del 12M, Salvador Illa, va considerar que el líder de Junts, Carles Puigdemont, no té “cap possibilitat” de ser president de la Generalitat. “A algunes formacions els costa més admetre la realitat, però no vull interferir en el procés que tingui cada espai”, va afirmar en una entrevista a La Vanguardia en la qual va obrir la porta al PP a la Mesa del Parlament. “És el quart grup i veurem les converses, però jo no tinc voluntat d’excloure cap partit”, va apuntar. “Excepte aquelles formacions que professen discursos d’odi”, va puntualitzar. Illa va considerar que una possible repetició electoral seria un “error” i va assegurar que “farem tot el possible per evitar una repetició electoral que no és convenient”. El socialista va evitar mullar-se sobre un futur Govern, però va apostar perquè sigui “el més transversal possible” i “no només de persones militants de formacions polítiques, sinó obert a independents que hagin destacat per la seua excel·lència professional o per les seues competències en un determinat àmbit de responsabilitat”, va detallar. Finalment, va menysprear l’amenaça de Puigdemont d’una moció de censura a Sánchez. “No sé si una moció del Partit Popular, Vox i Junts seria el més intel·ligent”, va concloure.