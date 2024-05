La dona que va matar la filla el 2021 “no tenia trastorns”

Els psiquiatres i una psicòloga forenses de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya (Imelec) van declarar ahir al judici contra la dona que va confessar haver matat la seua filla Yaiza a Sant Joan Despí, a Barcelona, el maig del 2021 que aquesta va planificar el crim de forma “freda, calculada” i durant mesos, descartant que patís cap “simptomatologia psicòtica de desconnexió de realitat”. Per la seua part, un psicòleg contractat per la defensa com a pèrit els va contradir i va valorar que la dona tenia un trastorn de personalitat. La prova pericial sobre la salut mental de l’acusada, Cristina Rivas, en el judici amb jurat que segueix a l’Audiència de Barcelona va durar prop de quatre hores, i en la mateixa sessió els forenses que van fer l’autòpsia de la nena van confirmar que va morir per asfíxia després de rebre una dosi tòxica de benzodiazepines, que la dona també va utilitzar entre altres fàrmacs per intentar suïcidar-se. Els forenses de l’Imelec van concloure que la dona tenia rancor i està rabiosa amb la seua exparella, el pare de Yaiza, per haver iniciat una relació amb una altra dona i temia que aquesta la substituís com a mare o l’allunyés de la seua filla, una cosa que el pèrit de la defensa va descartar considerant que la dona estava “deprimida i desesperançada”.

En un altre ordre de coses, la Policia va detenir ahir un home, d’uns 30 anys, per presumptament matar a punyalades el seu oncle, de 64 anys, al centre de València arran d’una discussió familiar per una herència. Els fets van succeir cap a les 17.30 en plena via pública. Pel que sembla, els dos homes haurien quedat per anar a un despatx d’advocats per firmar un document de cessió de béns, sobre el qual haurien tingut una baralla la vigília. Però el jove, segons van explicar diversos testimonis citat pel diari Las Provincias, va acudir a la cita amb un ganivet amagat entre la roba i va assestar cinc o sis punyalades a la víctima de forma sorprenent.Per la seua part, el jutge ha declarat secreta la investigació del crim dels dos menors de 10 i 12 anys a mans del seu avi dilluns a Granada.