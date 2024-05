El Tribunal Constitucional avala la major part de la llei d'Habitatge

El Tribunal Constitucional (TC) va avalar ahir la major part de la llei espanyola d’Habitatge, al complir-se un any de la seua entrada en vigor, al rebutjar la majoria de les impugnacions a la norma efectuades per la Junta d’Andalusia. Amb tot, va anul·lar l’article sobre l’habitatge protegit. Els magistrats van rebutjar la resta de recursos que el govern andalús havia fet contra aquesta llei, que imposa límits a l’augment del preu del lloguer, fixa la figura de gran tenidor a qui posseeix cinc immobles i impedeix desnonar inquilins vulnerables sense haver passat prèviament per un acte de conciliació.

El tribunal de garanties va aprovar aquesta resolució amb els vots a favor dels sis magistrats de l’ala progressista davant del rebuig dels quatre vocals de la conservadora, que van anunciar que emetran un vot particular. El TC va concloure que “part dels preceptes impugnats van envair les competències autonòmiques en matèria d’habitatge, cosa que condueix a la declaració d’inconstitucionalitat”. Es refereix a l’article que recull els principis que regeixen l’habitatge protegit, que estableix que s’ha de destinar exclusivament a residència habitual i no poden optar-hi els titulars d’altres vivendes que no puguin acreditar situacions sobrevingudes, així com que la venda estarà subjecta a una autorització prèvia de la comunitat autònoma. També va tombar part de l’article relatiu a la col·laboració i subministrament d’informació dels grans tenidors en zones de mercat tensionat. La decisió del tribunal marca el camí de les resolucions de la resta de recursos que les comunitats governades pel PP van plantejar contra la norma. També respecte al que la Generalitat va plantejar per vulneració de competències.El Govern espanyol va celebrar la decisió del TC, mentre que la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso (PP), va afirmar que la llei d’Habitatge és “lesiva per a les competències autonòmiques” i provoca alça de preus.

Els socis del govern de coalició xoquen per la llei del Sòl

■ Sumar ha avançat que demà rebutjarà al Congrés la reforma de la llei del Sòl promoguda pel govern de coalició del qual forma part, ja que considera que obre les portes al “pelotazo urbanístic”. El seu vot s’unirà al d’ERC, Junts i Podem, que han demanat tornar el projecte a l’Executiu. El portaveu de Sumar, Íñigo Errejón, va argumentar que es tracta d’una “mala proposta” que obre la porta a tornar a la “bombolla urbanística”. El portaveu del PSOE, Patxi López, va instar Sumar a deixar tramitar la llei i presentar després esmenes. En cas de consumar-se el vot negatiu, serà la segona vegada que els de Yolanda Díaz rebutgin al Congrés la tramitació d’un projecte de llei del govern de coalició, després de tombar ahir la Cambra la llei contra el proxenetisme (vegeu la pàgina 35).