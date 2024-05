Nova Zelanda evacuarà la jove de Lleida atrapada a Nova Caledònia

Cristina Siegrist, la jove lleidatana que va quedar atrapada a Nova Caledònia a causa de la revolta que viu aquest territori gal del Pacífic, espera ser evacuada en les pròximes hores a Nova Zelanda pel Govern d’aquest país, que ha contractat avions per treure de l’illa ciutadans i turistes atrapats.

Siegrist va viatjar al territori d’ultramar francès el passat 6 de maig per passar unes vacances amb una amiga abans de tornar a Espanya després d’estar una temporada treballant a Nova Zelanda. No obstant, l’esclat de les protestes dels grups independentistes de la zona, que han deixat ja sis morts, li van impedir tornar, atès que l’aeroport internacional va tancar i es van cancel·lar tots els vols. A més moltes carreteres es trobaven també tancades. Finalment, ahir dimecres després de nou dies atrapada a la zona de Mont-Dore pels talls de vies, Siegrist, de professió veterinària, va poder desplaçar-se fins a Numea, on es troba en un hotel a l’espera de la seua evacuació a Nova Zelanda, des d’on emprendrà la tornada cap a Espanya. Durant tot aquest temps, denuncia Siegrist, l’ambaixada espanyola a París no li ha donat cap solució a la seua situació.Per la seua banda, el president gal, Emmanuel Macron, es va traslladar a territori autònom del Pacífic per provar de restaurar el diàleg polític entre els independentistes i els partidaris de la continuïtat a França, per posar fi a la violència, desencadenada arran de la reforma constitucional que permetria als francesos votar a les eleccions locals. Les principals organitzacions sobiranistes, formades majoritàriament per indígenes canacs, van fer una crida a la “calma”.

La ferida greu en l’atemptat de l’Afganistan arriba a Bilbao

L’avió medicalitzat que va traslladar des de Kabul la bilbaïna Araceli Tamayo, ferida greu en l’atemptat perpetrat divendres passat a l’Afganistan, en el qual van morir tres turistes catalans i tres afganesos, va aterrar ahir a l’aeroport biscaí de Loiu. La dona va ser traslladada per una ambulància a l’hospital de Basurto. Ahir també estava previst que arribessin els cossos de les dos dones, mare i filla, que regentaven sengles farmàcies a Barcelona i el de l’enginyer jubilat natural de Girona.