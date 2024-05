El sobrepès a la terrassa del local de Palma, principal hipòtesi de l’ensorrament mortal

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una possible sobrecàrrega a la terrassa de l’edifici esfondrat a Platja de Palma és segurament el que ha provocat la caiguda de la infraestructura, un fet que de moment ha segat la vida de quatre persones i ha provocat una vintena de ferits. En detall, sembla que la terrassa de la primera planta s’ha ensorrat, segurament per excés de pes, i de l’impacte –de tres o quatre metres– ha caigut sobre una volta, que també ha cedit. Sota, al soterrani, hi havia ubicada la zona dels comensals, que és on s’han trobat més víctimes.

Així ho ha explicat en declaracions als mitjans el cap de Bomberos de Palma, Eder García, acompanyat de diverses autoritats insulars, entre elles la presidenta del govern balear, Marga Prohens; l’alcalde de Palma, Jaime Martínez, o el delegat del govern espanyol a les Balears, Alfonso Rodríguez. De moment són quatre les persones mortes i hi ha una vintena de ferits, la majoria lleus, encara que també hi ha greus (nou) i molt greus (set).

El cap de Bomberos ha assenyalat, a més, que tot apunta que les víctimes, de mitjana edat, són clients del local i la majoria són estrangers, un extrem que encara no ha pogut ser confirmat. Els edificis limítrofs han estat també desallotjats per precaució, encara que no han quedat afectats. Ara s’estan realitzant les últimes tasques de desenrunament i, per aquest motiu, els professionals han demanat silenci als assistents per poder escoltar amb més precisió si queda algú atrapat. L'Ajuntament de Palma decretarà tres dies de dol.