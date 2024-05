Els morts en Gaza superen els 36.000, amb 66 l’últim dia després de la massacre de Rafah

detail.info.publicated efe detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els morts en Gaza van assolir aquest dilluns els 36.050, després que 66 persones morissin pel foc israelià en les últimes 24 hores, 45 d’ells en el bombardeig contra un camp de refugiats de Rafah (al sud) la passada nit, segons va concretar el Ministeri de Sanitat de l’enclavament, controlat per Hamàs. Dels 45 morts comptabilitzats en la massacre del devastat territori al sud de la Franja vint-i-tres són dones, nens o ancians.

A més, en les últimes 24 hores 383 persones van resultar ferides, 249 d’elles a Rafah, el que eleva la xifra total fins a 81.026 des del 7 d’octubre. El Ministeri de Sanitat de Gaza, sota control de Hamàs, assegura que, a més, uns 10.000 cossos continuen sota la runa sense que les ambulàncies o els equips de rescat hi puguin accedir.

Rafah continua en el focus de l’ofensiva israeliana malgrat l’ordre del Tribunal Internacional de Justícia, emesa divendres, per a la detenció "immediata" de l’operació a l’esmentat territori, però aquest últim atac ha desencadenat una nova onada de reaccions que demanen el cessament de les hostilitats.

La fiscal principal de l’Exèrcit d’Israel, Yifat Tomer Yerushalmi, ha reconegut avui que el bombardeig d’un camp d’evacuats a Rafah, al sud de Gaza, va ser "molt greu", segons va declarar en una intervenció davant d’advocats d’Israel. Yerushalmi va assegurar que les forces armades estan duent a terme una investigació per l’"incident", que va afectar una "zona segura" que l’Exèrcit no havia ordenat evacuar encara, com sí que havia fet amb zones a l’est i sud de Rafah. Prop d’un milió de persones han fugit d’aquesta ciutat fronterera amb Egipte, la majoria cap a l’oest, a les platges d’Al Mawasi, on es troben amuntegats i sense serveis de sanejament o aigua potable.

Per la seua part, Hamàs va anomenar a "escalar les activitats públiques de ràbia i pressió per parar l’agressió i la guerra genocida" arran d’aquests atacs no només a Gaza, sinó també a Cisjordània i Jerusalem. Fatah, el partit laic que encapçala la Autoridad Nacional Palestina que governa a Cisjordània, va acusar "l’Administració americana i alguns països europeus" de ser "companys en aquesta massacre que tenia per objectiu a nens, dones i ancians indefensos". També organitzacions humanitàries com Metges sense Fronteres (MSF) o l’agència de l’ONU per als refugiats palestins, que operen a Rafah, van qualificar l’ocorregut d’"una nit sagnant" i "aterridora".

Mentrestant, l’Exèrcit israelià va mantenir les seues operacions a la resta de Gaza. A Yabalia, al nord, les forces armades van informar haver destruït nombrosos objectius militars i eliminat milicians. En aquesta ciutat els militars mantenen per novè dia el setge contra l’hospital Al Awda, l’últim operatiu al nord de Gaza. "Continuem resistint. Menjant un dinar diari i bevent aigua insalubra", va relatar a Efe Mohammed Salha, director en funcions de l’hospital, que roman en el centre al costat d’unes altres 26 persones després que els militars ordenessin evacuar l’Al Awda.

A la ciutat de Gaza, l’Exèrcit va bombardejar l’oest provocant quatre morts. A més, les forces armades van atacar a primera hora del matí d’avui el camp de refugiats de Nuseirat, al centre de la Franja, matant tres persones i deixant diversos ferits, va dir Wafa sense especificar quants.