La CUP vol evitar que el PSC presideixi el Parlament i Illa demana “respecte”

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, va demanar ahir als partits que “respectin” la voluntat dels ciutadans expressada en les eleccions al Parlament del passat 12 de maig. “Les formacions que no tinguin aquest respecte, que vulguin bloquejar, destorbar i enredar les coses, crec que s’equivoquen. Tot el que sigui allunyar-se d’un respecte escrupolós a la voluntat de les urnes va per mal camí”, va advertir des d’un míting a Terrassa. Així es va pronunciar després que la candidata de la CUP, Laia Estrada, confirmés que té previst reunir-se amb Carles Puigdemont, ERC i els comuns per intentar impedir que el PSC presideixi el Parlament. “Necessitem una Mesa antirepressiva que estigui al servei de la poca sobirania que queda a la Cambra catalana, que defensi els drets dels diputats, garanteixi que els exiliats puguin votar i que es pugui parlar de tot al Parlament”, va assenyalar la cupaire. En aquest sentit, Illa també va receptar “discreció” en les negociacions sobre la formació de la Mesa de la Cambra catalana i va defensar que la conformació de les institucions exigeix una “alta dosi de respecte”. En aquesta línia, va defensar que l’articulació de la Mesa del Parlament exigeix “ofici polític. Actuar més que parlar. Treballar més que parlar i fer més que dir”.

Des d’Esquerra van assegurar que veuen amb “bons ulls” la proposta d’una Mesa del Parlament “antirepressiva” proposada per la CUP, tanmateix, ara per ara els moviments dels partits a l’hora de formar aliances a Catalunya estan sent mínims, ja que tots tenen la mirada posada en les eleccions europees del 9 de juny vinent i cap no vol “mullar-se” i fer un pas en fals que pugui perjudicar-los en aquest sentit.

Els cupaires es reuniran amb Junts, ERC i comuns per intentar formar una Mesa “antirepressiva”