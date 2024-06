Anticorrupció insta a imputar alts càrrecs de Transports

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat la imputació de dos alts càrrecs del ministeri de Transports en el conegut com cas Koldo, en el qual s’investiga l’adjudicació d’una sèrie de contractes de mascaretes en plena pandèmia i que afecta Koldo García, exassessor de l’exministre socialista José Luis Ábalos.

En un escrit del 29 de maig, el fiscal Luis Pastor demana al jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno que citi com a investigats el sotssecretari de Transports, Jesús Manuel Gómez, i el director general de Gestió de Persones d’Adif, Michaux Miranda. També sol·licita que s’investigui l’exsecretari general de Ports de l’Estat Álvaro Sánchez Manzanares, que va ser cessat després de l’esclat de la causa.Així, l’escrit del fiscal està datat un dia abans que la Fiscalia Europea acordés assumir la investigació del cas, una decisió a què s’oposarà Anticorrupció.Ahir, la Fiscalia Europea va assenyalar al decret pel qual assumeix la investigació completa del cas Koldo que els delictes que s’investiguen “afectarien directament els interessos financers de la Unió Europea” i que ha de quedar-se amb la totalitat de les indagacions perquè “la investigació conjunta és la solució més adequada”.En la comissió d’investigació del Senat, l’expresidenta d’Adif durant la pandèmia, Isabel Pardo de Vera, va dir que no coneixia Soluciones de Gestión, l’empresa vinculada a la trama Koldo, abans de contractar amb ella la compra de fins a cinc milions de mascaretes. Va explicar que ella no va elegir aquesta societat, sinó que només va firmar la “declaració d’emergència” del contracte partint de les seues competències. A més, va admetre “pressions” perquè s’agilitzessin els contractes d’emergència perquè el transport l’organitzava el ministeri.Per una altra banda, en la comissió d’investigació al Parlament balear, la presidenta del Congrés i expresidenta del Govern, Francina Armengol, va tornar a desmarcar-se de la compra de mascaretes.