Trump qualifica el judici i la condemna contra ell d'“estafa” orquestrada per la Casa Blanca

L’expresident dels Estats Units Donald Trump va assegurar ahir que la condemna en contra seu per manipular llibres de comptes per pagar l’exactriu de cine porno Stephanie Clifford, coneguda com Stormy Daniels, és producte d’una “estafa” de judici, organitzat per ordre de la Casa Blanca, i va defensar que aquesta suposada manipulació és una “despesa legal” sense més transcendència.

Després de dubtar en nombroses ocasions de la imparcialitat del magistrat que ha portat el cas, Juan Merchan, l’exmandatari va assegurar que es troba al centre d’un entramat orquestrat des de Washington del qual no podria dir tot el que voldria al trobar-se encara sota una “bruta” ordre de silenci.El candidat republicà in pectore –encara ha de ser proclamat al juliol– va comparèixer a la Torre Trump de la seua propietat a la Cinquena Avinguda i va parlar durant mitja hora llarga, sense admetre preguntes, flanquejat pel seu equip de campanya i una fila de banderes nord-americanes. Allà va dir que el judici no ha afectat gens ni mica les seues possibilitats de cara a les eleccions del novembre, en què continua veient-se com a “principal favorit” malgrat pressions “feixistes” de la Casa Blanca i de “gent propera” al president dels EUA, Joe Biden, si bé va expressar dubtes sobre el paper directe del seu successor perquè “no s’assabenta de res”.Sobre la condemna de dijous, Trump va insistir que l’únic que va fer va ser “pagar una despesa legal a un advocat, i com a tal els experts legals la van incloure així als llibres de comptes”, i va denunciar com, al llarg del procés, va assistir en silenci a la “crucifixió” de diversos testimonis al seu favor amb el permís d’un magistrat que “per fora sembla un àngel, però per dins és un dimoni”.Els pagaments a l’actriu no van ser, al seu judici, “diners perquè callés”, sinó que Clifford va firmar un “Acord de No Divulgació” sobre les seues presumptes relacions sexuals. “I això és una cosa perfectament legal”, va indicar.Per tot això, Trump va anunciar la intenció d’apel·lar a la sentència que l’espera el proper 11 de juliol en què el jutge Merchan podria imposar-li pena de presó –el mandatari va assegurar que li volen “ficar 187 anys” però en realitat només es contempla un màxim de 4 anys–, llibertat condicional o arrest domiciliari.

Un judici per l’intent de tapar escàndols sexuals

El vot condemnatori dels dotze membres del jurat del primer judici penal contra l’expresident dels Estats Units Donald Trump declara culpable el magnat de trenta-quatre càrrecs per presumpta falsificació de registres comercials dins d’una trama en la qual hauria intentat ocultar el pagament de 130.000 dòlars a l’exactriu porno Stormy Daniels (el nom real de la qual és Stephanie Clifford) per comprar el seu silenci per una trobada sexual l’any 2006.La investigació va ser iniciada per l’oficina del fiscal del districte de Manhattan, Alvin Bragg, arran d’un suposat pla de Trump per enterrar diversos escàndols sexuals durant la campanya per a les presidencials del 2016.Segons els fiscals, el llavors advocat de Trump Michael Cohen va gestionar el pagament a Clifford facilitant l’esmentada quantitat des de la seua pròpia butxaca i l’expresident li va reemborsar la quantitat encoberta en diverses despeses legals dins dels registres de l’empresa.El magnat va ser imputat pel cas de suborn el març del 2023. L’antic mandatari també s’enfronta a un cas federal en contra seu per intentar revocar el resultat de les eleccions del 2020, en les quals es va imposar l’actual president, Joe Biden.

Rècord en les donacions per a la campanya del republicà

Les donacions a la campanya política de Donald Trump per a les eleccions presidencials van sumar en unes quantes hores, just després de conèixer-se el veredicte de culpabilitat, un total de 34,8 milions de dòlars, fet que va trencar tots els rècords, va assegurar ahir un comunicat de l’equip de campanya. Aquestes donacions van suposar gairebé el doble de la registrada més gran fins ara a la plataforma WinRed, i van procedir principalment del que anomenen microdonacions o aportacions d’uns quants dòlars. Va ser tal l’interès dels donants en els moments immediats després del veredicte que la plataforma va caure, segons van explicar diversos mitjans. Dels donatius registrats dijous, gairebé un 30% procedeixen de donants que mai no havien aportat a la campanya.