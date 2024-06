Junts confirma reunions “cada mes” amb el PSOE amb el referèndum sobre la taula

El candidat de Junts a les eleccions europees del 9 de juny, Toni Comín, va confirmar ahir que la formació ha mantingut reunions “cada mes” amb el PSOE i amb “mediació internacional”, tal com estableix l’acord firmat entre les dos parts en el marc de la investidura de Pedro Sánchez. “Els àmbits de negociació són dos: millores estructurals per a l’autogovern de Catalunya i la resolució democràtica del conflicte polític, en el qual nosaltres proposem un referèndum acordat”, va afirmar a Brussel·les, on JxCat va celebrar ahir el seu míting central de campanya.

En aquest sentit, Comín va defensar que les converses són “discretes” i que els seus senadors no “les retransmeten en directe”, en resposta a l’anunci realitzat pel senador d’ERC Joan Queralt sobre la negociació d’un referèndum amb els socialistes. Queralt va assegurar ahir que ja “s’està negociant” el referèndum i va pronosticar que serà “perfectament legal”.Per la seua part, l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va reivindicar la seua tasca des de l’“exili” a Bèlgica, des d’on va utilitzar la “palanca” de suports que ha anat teixint, fins a aconseguir fer possible l’amnistia. “Des d’una presó espanyola no ho hauríem pogut fer”, va dir.Puigdemont es va referir a la llei d’amnistia aprovada aquesta setmana al Congrés, un assoliment aconseguit al seu parer gràcies al fet que ha “aguantat la posició” des de l’“exili” per no ser inclòs al mateix “pot” dels indults que va negociar ERC amb el Govern de Pedro Sánchez.Sense fer una sola referència a la batalla política per la investidura del pròxim president català, a la qual ell es postula, Puigdemont va demanar un “vot tàctic” a la candidatura de Comín per poder continuar ficant “el dit a l’ull” a Europa, en defensa de la diversitat lingüística i nacional del projecte europeu.Per la seua part, la secretària general d’ERC, Marta Rovira, va assenyalar la “sobirania fiscal” o “finançament just i singular” que els republicans reclamen per a Catalunya com a condició per poder investir el socialista Salvador Illa.

Sánchez avisa que podrien tornar els “homes de negre” de les retallades

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va avisar ahir que, després de les eleccions del 9 de juny, podrien tornar els “homes de negre” de les retallades a la UE, amb referència a la crisi econòmica dels anys posteriors al 2008. Ho va dir en un míting a Valladolid, en què va afegir que això pot succeir si s’imposa la dreta, i creu que es podrien unir els de “la motoserra de la ultradreta”. Sánchez va acusar PP i Vox d’estar “sempre enfadats” i de ser uns “maleducats”, que va titllar de membres de la “internacional ultradretana”. Com a únic antídot per “frenar-la”, veu els socialistes que, segons el seu parer, pretenen “exportar a Europa” el “model d’èxit” d’Espanya.

Feijóo denuncia davant de Von der Leyen l’“estafa” de l’amnistia

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va agrair ahir a la presidenta de la Comissió Europea, l’alemanya Ursula von der Leyen, que es “comprometi” amb l’Estat de Dret espanyol després de la “gran estafa electoral” del Govern de Pedro Sánchez amb la llei d’amnistia, i es va mostrar convençut que això es “repararà” amb la Justícia i amb l’actuació de la Unió Europea, ja que és l’agressió “més gran en 46 anys de democràcia” espanyola. Von der Leyen, que es va reunir amb Feijóo a la Corunya, va dir que hi ha “preocupació” a Europa per l’Estat de Dret però va garantir que Europa “actuarà” si es posa en risc, sense citar explícitament la paraula amnistia.