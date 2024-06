Lluís Llach, elegit president de l'ANC al superar el bloqueig intern

El cantautor Lluís Llach va ser elegit ahir nou president de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) a l’obtenir una majoria de 48 vots sobre 72 en una reunió del secretariat nacional de l’entitat, per la qual cosa va superar el bloqueig intern que va impedir la fumata blanca la setmana passada.

Fa set dies, a Vilafranca del Penedès, en una reunió constitutiva del nou secretariat nacional de l’ANC, Llach va veure frustrada la seua elecció al no aconseguir la majoria imprescindible d’almenys dos terços dels reunits, una prova de la divisió interna que pateix l’entitat.Finalment, ahir, en una nova reunió del secretariat feta a la seu de l’ANC a Barcelona, Llach sí que va assolir els dos terços necessaris i relleva així Dolors Feliu al capdavant de l’Assemblea.L’acabat de nomenar president de l’Assemblea Nacional Catalana va prometre “comunicació bidireccional” entre direcció i bases, a les quals va prometre també vehicular els seus objectius.Noemí Zafra, propera a Llach, va ser elegida vicepresidenta de l’entitat. Fent de nou evident la profunda divisió de l’entitat, Zafra va ser elegida en la tercera votació i després de la retirada de l’altre candidat, Uriel Bertran.El procés de renovació de l’òrgan de direcció de l’ANC es va iniciar fa unes setmanes amb les eleccions internes per escollir els membres del nou secretariat nacional.Aquest procés electoral intern va culminar el passat 18 de maig amb l’elecció dels 72 nous secretaris nacionals, en un clima de divisió interna heretat de l’últim mandat, sota la presidència de Dolors Feliu, que va impulsar una polèmica proposta de “llista cívica” independentista –a la qual s’oposava Llach– per competir electoralment amb JxCat, ERC i la CUP.La proposta de “llista cívica” que promovia Feliu va acabar sent tombada per un estret marge en una consulta als socis de l’ANC al març.L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va felicitar Llach per la seua elecció i es va mostrar convençut que serà capaç de tornar a erigir l’entitat en “actor potent” i de contribuir a recosir la unitat entre independentistes.