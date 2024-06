Augmenten les pressions perquè Israel i Hamas acceptin la proposta d'alto el foc

Les pressions perquè Israel i el grup islamista Hamas acceptin la proposta d’alto el foc i d’alliberament dels ostatges i de la Franja de Gaza que el president nord-americà, Joe Biden, va presentar divendres van en augment tant a nivell intern com en el pla internacional. I és que després que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, rebutgés d’entrada la proposta presentada pels EUA, més de 120.000 persones es van manifestar dissabte a la nit a Tel-Aviv per demanar-li precisament que l’acceptés i convoqués eleccions anticipades. Al seu torn, ahir els representants diplomàtics dels països mediadors en el conflicte, els Estats Units, Egipte i Qatar, van demanar “tant a Hamas com a Israel que finalitzin l’acord que incorpora els principis esbossats pel president Biden”.

L’acord d’alto el foc presentat pels Estats Units constaria de tres fases entre les quals se succeirien diversos intercanvis d’ostatges israelians per presos palestins mentre les tropes hebrees es retiren gradualment de la Franja i es posa en marxa la seua reconstrucció. Una proposta que convencia els milers d’israelians que es van manifestar la nit de dissabte a diumenge a Tel-Aviv en la protesta més multitudinària des de l’atac de les milícies palestines del 7 d’octubre. En la concentració van participar familiars dels segrestats que van advertir que Netanyahu podria “torpedinar” l’acord. Per un altre costat, a Jerusalem, milers de persones van participar també la nit de dissabte en una protesta per demanar el mateix que es va demanar en la de Tel-Aviv, van desplegar una pancarta amb el lema “Gràcies, Biden” i van marxar fins a la residència oficial de Netanyahu. Tanmateix, hi ha encara fortes reticències internes a Israel a acceptar l’alto el foc, especialment dins del mateix govern. En aquest sentit, dissabte els líders dels partits Poder Jueu, Itamar Ben-Gvir, i el Partit Sionista Religiós, Bezalel Smotrich, van advertir que es retiraran de la coalició de govern si accepta el pla.Els països mediadors defensen que el pla nord-americà “ha reunit les demandes de totes les parts en un acord que serveix múltiples interessos”, a banda que “portarà alleujament immediat tant per al sofert poble de Gaza com per als ostatges i els seus familiars”, segons el comunicat fet per diplomàtics qatarians, egipcis i nord-americans. “Ofereix un full de ruta per a un alto el foc permanent i posar fi a la crisi”, conclou l’escrit.

Els partits ‘ultra’ de la coalició de govern israelià amenacen de retirar-se si s’accepta el pla dels EUA

Un atac jueu al Líban deixa dos morts

Les autoritats libaneses van denunciar ahir que un atac israelià en una seu local del ministeri d’Agricultura es va saldar amb dos civils morts i importants danys. Al seu torn, l’exèrcit d’Israel va anunciar ahir el començament d’una nova operació al campament de desplaçats de Yabna a la ciutat de Rafah, al sud de la Franja de Gaza, encara que no va concretar-ne la magnitud ni durada.

Ultraortodoxos insten a mantenir l’exempció militar

Jueus ultraortodoxos van tallar ahir una autopista a Tel-Aviv i els carrers veïns al Tribunal Suprem de Jerusalem, on va tenir lloc una primera vista judicial que podria ordenar el final de l’exempció militar dels kharedim. Des de la formació d’Israel no estan obligats a servir l’Exèrcit, cosa que els demandants veuen discriminatòria en relació amb la resta de la població israeliana.