Corea del Sud denuncia que la del Nord l'“ataca” amb globus plens de brossa

L’Exèrcit de Corea del Sud va denunciar ahir el llançament d’uns 720 globus amb fems i escombraries per part de Corea del Nord, hores després que uns altres deu travessessin la frontera en el que Seül considera una violació de l’alto el foc. Els globus transportaven diversos trossos d’escombraries, com burilles de cigarretes, paper i bosses de plàstic, igual com els globus anteriors. Seül havia denunciat l’arribada d’uns 260 globus aerostàtics similars entre dimarts i dimecres de la setmana passada en el que Pyongyang va defensar com una resposta al llançament de pamflets procedents de Corea del Sud.

El Ministeri d’Unificació de Seül va advertir divendres que prendrà mesures “insuportablement” doloroses contra Corea del Nord si continua protagonitzant actes de provocació “irracionals”. S’ha de recordar que Pyongyang havia interferit durant cinc dies seguits els senyals GPS en aigües properes a les illes frontereres.

El ministre de Defensa xinès, Dong Jun, va advertir ahir en una cimera de seguretat dels països d’Àsia-Pacífic que els “separatistes taiwanesos” i les “forces estrangeres” que impulsen cap a la independència de Taiwan respecte a la Xina acabaran “autodestruïts”.