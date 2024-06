Amnistia, immigració i aliances postelectorals enfronten els candidats

Els caps de llista de PSOE, PP, Vox, Sumar, Podem i Cs a les eleccions europees van protagonitzar ahir un dur debat a sis en el qual es van retreure les seues postures sobre immigració, amnistia, política exterior i fins i tot la llei del només sí és sí. Teresa Ribera (PSOE), Dolors Monserrat (PP), Jorge Buxadé (Vox), Estrella Galán (Sumar), Irene Montero (Podem) i Jordi Cañas (Cs) van debatre en el fòrum organitzat per la Cadena SER i El País.

La candidata socialista va carregar contra el PP per callar davant de l’“aquelarre” de Vox i va dir que la “por de veritat és l’aliança de la dreta i la ultradreta”. El PP va retreure al PSOE la seua aliança amb Junts, posant el focus en l’amnistia, mentre que els seus respectius socis a Espanya, Sumar i Vox, van carregar contra els dos principals partits per “anar de la mà” a Europa.En el debat migratori, Sumar i Vox van mostrar el seu rebuig al pacte europeu de migració, avalat per socialistes i populars, encara que per raons oposades. Mentre que Galán va assegurar que aquest pla és “terriblement vergonyós” en matèria de drets humans, Buxadé va afirmar que afavoreix la immigració il·legal.Un altre moment tens va ser a compte de la llei del sí és sí, aprovada en l’anterior legislatura amb Montero com a ministra d’Igualtat. Buxadé va qualificar la candidata de Podem com “la pitjor ministre” d’Espanya i Ribera va sortir en la seua defensa al reivindicar que va ser “ministra”, un gest que va agrair Montero, que va expressar el seu desig que “el següent és que hi hagi un ministre”. Montserrat va defensar que els populars han aconseguit flexibilitzar la Política Agrària Comuna, mentre que Cañas va lamentar que les actuals polítiques europees estan “destruint la indústria”.