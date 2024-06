Feijóo no descarta presentar una moció de censura contra Sánchez amb el suport de Junts

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no va descartar ahir impulsar una moció de censura contra Pedro Sánchez amb el suport de Junts “si hi ha el context adequat” i aquesta iniciativa “és útil”. En una entrevista a Antena 3, el popular va sortir del guió marcat fins al moment, el de demanar eleccions generals, i va afirmar que si després de les eleccions europees de diumenge hi ha una majoria electoral contra el Govern espanyol, el PP utilitzarà “les mesures que consideri oportunes” per acabar amb l’Executiu de Sánchez.

“Si aquesta majoria social que no està d’acord amb el que està passant en aquest ambient de corrupció política i corrupció econòmica en les quals es mou Espanya es converteix en majoria electoral i el 9 de juny envien un missatge, entenc que tots els ciutadans veurem més pròxim el final del túnel”, va afirmar, abans de reconèixer que, per presentar una moció de censura, “cal tenir el context adequat”.PP, Vox i UPN sumen 170 diputats al Congrés i, perquè aquesta hipotètica moció prosperés, necessitaria el suport d’almenys sis diputats més. El grup de Junts compta amb set representants.Aquestes declaracions van provocar crítiques del Govern de coalició i la resta de partits d’esquerres, i va generar confusió en el si del PP. Fonts dels populars es van apartar de l’opció plantejada per Feijóo, mentre que des de l’equip del líder de la formació van puntualitzar que la vocació és fer caure Sánchez a les urnes.El líder del PSOE va afirmar en un míting a Gijón que el fet que el PP plantegi una moció de censura “amb Abascal i amb Puigdemont” reflecteix que “estan absolutament desesperats”. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, va acusar Feijóo d’“hipòcrita” i va dir que els populars “són capaços de pactar amb la ultradreta i demanar si us plau a Puigdemont que els doni suport”, va dir. El presidenciable socialista a Catalunya, Salvador Illa, va dir al líder del PP que no “li importa Europa, sinó el poder a qualsevol preu”.D’altra banda, mentre Junts no es va referir a Feijóo, ERC va advertir que no donarà “mai” suport a cap moció de censura dels populars. “Amb el PP ni aigua”, va assenyalar la portaveu dels republicans, Raquel Sans. Sumar va assegurar que les paraules de Feijóo només mostren “impotència” i “nerviosisme”.

Crítiques a Puente per utilitzar un fals SOS Desaparecidos contra el PP

El ministre de Transport, Óscar Puente, va protagonitzar ahir una nova polèmica a l’assegurar que la candidata del PP a les europees, Dolors Montserrat, està desapareguda i el seu partit “l’amaga” perquè no confien en ella. Ho va dir en una publicació a les xarxes socials, on va utilitzar un muntatge amb la foto de la popular utilitzant un cartell de l’associació SOS Desaparecidos. L’entitat va respondre que darrere d’aquest format d’alerta per desaparició “hi ha històries tristes i dramàtiques”, retraient-li que difongui un cartell fals “per fer crítica política, si se li pot dir així”. Per la seua banda, Montserrat va acusar Puente de “miserable” per fer servir el cartell.