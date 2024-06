Assassinen a trets el germà de Begoña Villacís en una possible venjança

Imatge de la dona que va ser detinguda, traslladada per la Policia. - EFE/POLICIA NACIONAL

Borja Villacís, germà de l’exvicealcaldessa de Madrid i exdirigent de Ciutadans, Begoña Villacís, va ser assassinat ahir a trets al districte madrileny de Fuencarral-El Pardo en una suposada venjança, per la qual de moment una dona va ser detinguda. En el moment del tiroteig, que va tenir lloc cap a les 12.30 a l’M-612, el germà de l’expolítica, conegut Ultra Sur i amb diversos antecedents policials, anava acompanyat en un vehicle d’un altre home que va resultar ferit de gravetat.

Una dona, que compta amb un ampli historial delictiu, va ser arrestada per la Policia Nacional per la seua suposada implicació en el succés, mentre la Policia Nacional prova de saber el parador dels altres dos sospitosos que anaven a bord d’un altre cotxe.El Grup V d’Homicidis de la Prefectura Superior de Madrid investiga el succés, la principal hipòtesi del qual és que es tracti d’una venjança.Aquestes fonts van precisar que a bord del cotxe des del qual es va realitzar el tiroteig anaven tres persones proveïdes amb armes de foc, segons van contar testimonis als policies.Borja Villacís, de 43 anys, va rebre diversos trets mortals, suposadament amb un rifle de caça, al pit i al cap. Els sanitaris del Samur-Protecció Civil que es van desplaçar fins al lloc no van poder més que confirmar la seua mort.Després de l’assalt, els sospitosos van fugir del lloc a bord del vehicle, que va ser gravat uns sis quilòmetres a l’est, en un descampat, davant de la seu de Mediaset, canviant les matrícules del vehicle.La família de Begoña Villacís va agrair les mostres d’afecte rebudes arran de l’assassinat del seu germà i va agrair que es respecti la seua intimitat en aquests moments.