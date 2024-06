Comín advoca per una llista unitària independentista si hi ha eleccions

El candidat de Junts a les eleccions europees, Toni Comín, va defensar ahir impulsar una llista unitària independentista integrada per Junts, ERC i la CUP en cas de repetició electoral a Catalunya. Responia així en una entrevista després que el nou president de l’ANC, Lluís Llach, defensés aquesta estratègia i digués que aquests tres partits tenen “l’obligació” de fer “tot l’esforç possible” per pactar una mesa del Parlament amb majoria independentista.

Comín, que va insistir a defensar que Carles Puigdemont ha de presidir la Generalitat, va afirmar que una repetició electoral “no és un escenari desitjable”. Amb tot, en una entrevista a Nació Digital, va dir que “el millor escenari és la investidura de Puigdemont, però si no, el segon millor escenari” és el d’impulsar una llista unitària independentista formada per Junts, ERC i la CUP. Va sostenir que els republicans i els cupaires “estan una situació molt complicada” pel resultat electoral i els va avisar que “anar per separat els pot debilitar més”.Pel seu costat, l’expresident Artur Mas va defensar que una plataforma electoral que integri “com a mínim” Junts i ERC seria “l’única manera” que l’independentisme “quedés primer” en unes hipotètiques eleccions i poguessin “reclamar” governar a Catalunya.Llach va afirmar que Junts, ERC i la CUP tenen “l’obligació” d’“esforçar-se per garantir una majoria independentista a la mesa del Parlament”. Va afirmar que aquests grups “han d’ocupar tot el poder que puguin” per evitar “la desnacionalització” que creu que implicaria que el PSC presidís el Govern i la Cambra. També va culpar el president d’ERC, Oriol Junqueras, que els socialistes estiguin “en el centre” de la política catalana.D’altra banda, el president en funcions, Pere Aragonès, va firmar el decret de convocatòria del ple de constitució del Parlament per dilluns, en el qual es votarà la mesa, una primera prova de foc per als grups de cara a la nova legislatura. Amb la nova distribució, PSC, ERC, comuns i la CUP compartiran el grup esquerre de l’hemicicle, i Junts passarà a la dreta, al costat del PP, Vox i Aliança Catalana.