L'Audiència de Barcelona frena la investigació de la trama russa del procés

L’Audiència de Barcelona va donar ahir la raó als investigats del cas Volhov i va declarar tancada la instrucció sobre la suposada trama russa del procés a l’anul·lar la pròrroga dictada per l’instructor del cas l’1 d’agost del 2023. D’aquesta manera, el jutge Joaquín Aguirre, titular del Jutjat d’Instrucció número 1 de Barcelona, no podrà utilitzar la informació recollida durant aquesta pròrroga, perquè l’Audiència considera que no es van complir “degudament” els requisits de la llei d’enjudiciament criminal per acordar l’ampliació del termini d’instrucció. Aquest cas apunta a Carles Puigdemont per presumpta alta traïció i es tracta d’una peça separada dins de la macrocausa que investiga el sobiranisme. Es va incoar el 2019, arran d’un informe policial que advertia de possible malversació de cabals públics i blanqueig de capitals.

En un altre ordre de coses, l’Audiència de Barcelona va ordenar admetre a tràmit i investigar la querella d’un dels detinguts en l’operació Judes, que va presentar contra onze guàrdies civils per presumpta tortura i coaccions després de ser arrestat el 2019 per aquesta causa amb 12 CDR acusats de terrorisme. Després de l’aprovació definitiva de la llei d’amnistia, el Govern calcula que uns 100.000 procediments oberts per multes podrien acollir-se a aquesta norma una vegada entri en vigor. La portaveu de l’Executiu en funcions, Patrícia Plaja, va explicar que es tracta d’una xifra “provisional”.La portaveu del PP al Senat, Alicia García, va acusar el Govern espanyol de no publicar l’amnistia al BOE per “por a les urnes”. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, va assegurar que aquesta es publicarà “quan es concloguin” els diferents passos de la tramitació.