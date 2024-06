Comencen els actes en el vuitantè aniversari del Dia D

El Regne Unit i França van iniciar ahir als seus respectius territoris una sèrie d’actes en commemoració del vuitantè aniversari del desembarcament de Normandia, una operació militar dels aliats coneguda com a Dia D i que va suposar el principi de la derrota de l’Alemanya nazi a la Segona Guerra Mundial.

Més de 5.000 vaixells i 13.000 aeronaus van donar suport a la invasió del Dia D, el 6 de juny del 1944, on els aliats van guanyar un punt de suport a Normandia per marxar cap a Alemanya.El rei Carles III del Regne Unit, juntament amb el príncep Guillem de Gal·les, van participar en els actes celebrats a Porstmouth, una de les ciutats britàniques des de les quals van partir els aliats aquell 6 de juny de l’any 1944. En els actes es va retre homenatge als veterans d’aquella batalla, alguns dels quals van relatar el seu testimoni. “Les històries de coratge, resistència i solidaritat que hem escoltat avui i al llarg de les nostres vides no poden deixar de commoure’ns, inspirar-nos i recordar-nos el que devem a aquesta gran generació”, va asseverar Carles III, que va incidir en la importància de no oblidar el “sacrifici” d’aquells combatents.A l’altre costat del canal de la Mànega, el president gal va encapçalar els actes en homenatge al desembarcament de Normandia homenatjant la resistència.