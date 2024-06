El TC anul·la el vot de Puig i enreda la constitució del nou Parlament

El Tribunal Constitucional (TC) ha anul·lat l’acord de la Mesa del Parlament que va permetre el vot telemàtic del diputat de Junts i exconseller Lluís Puig durant la passada legislatura, la qual cosa deixa ara la incògnita sobre la votació dilluns vinent del nou president de la Cambra, amb l’absència també de Carles Puigdemont i el diputat d’ERC Ruben Wagensberg.

El Constitucional, de majoria progressista, estima de forma unànime un recurs interposat pel PSC en contra dels acords de la Mesa que la passada legislatura van permetre el vot telemàtic de Puig, que continua al sud de França. La Mesa del Parlament, de majoria independentista, va activar aquest mecanisme precisament com a eina per esquivar una altra sentència imposada pel Constitucional que anul·lava el vot delegat de l’exconseller. Ara la nova resolució del TC conclou que l’habilitació d’aquest mecanisme transitori va ser “instrumental” i amb la finalitat exclusiva de crear una cobertura normativa i “eludir” els pronunciaments previs del mateix Tribunal. Els magistrats dicten que el mecanisme va utilitzar una interpretació “que no permet exceptuar el principi de la presencialitat a l’exercici del vot dels representants polítics”. I és que segons el TC “no pot tenir-se com a circumstància constitucionalment vàlida” l’absència de qui “voluntàriament ha decidit eludir l’acció de la jurisdicció penal espanyola i sobre el qual pesa una ordre judicial de recerca i captura”.Malgrat això, la sentència no anul·la els actes que es van adoptar amb el vot telemàtic de Puig durant el temps en què va ser vigent aquesta habilitació, de manera que es mantenen com a vàlids per raons de “seguretat jurídica”.Aquesta resolució del tribunal de garanties arriba cinc dies abans de la constitució del nou Parlament i complica la majoria independentista en la composició de la Mesa. Sense Puigdemont i Puig, el bloc independentista (Junts, ERC i la CUP) suma 57 escons, els mateixos de la suma del PSC i el PP. Wagensberg en principi podria delegar el vot perquè, malgrat ser a l’estranger, es troba de baixa mèdica. La decisió de si s’accepta el vot telemàtic o delegat d’aquests tres diputats dilluns vinent correspondrà a la Mesa d’edat, que és la que dirigeix el ple de constitució de la Cambra i que en aquesta ocasió estarà presidida per Agustí Colomines (JxCat) com a diputat més veterà, i amb Mar Besses (ERC) i Júlia Calvet (Vox) com a parlamentàries de menor edat.La decisió del TC va generar una allau de crítiques entre les files independentistes. El secretari general de Junts, Jordi Turull, va lamentar que els “partits espanyols sempre tenen el comodí del Constitucional i el Tribunal Suprem per contrarestar el resultat de les urnes”. Des d’ERC van instar a “buscar fórmules” per assegurar els vots dels tres diputats i va acusar el Constitucional de “voler dificultar les majories parlamentàries”. Per la seua part, des de la CUP van titllar els magistrats del Constitucional de “hooligans de l’espanyolisme amb toga” i van instar a formar una Mesa que defensi els drets dels diputats.

“El finançament es pot millorar sense pagar el preu d’investir Illa”

El candidat de Junts el 9J, Toni Comín, va assegurar ahir que la seua formació veu possible obtenir una millora del finançament de Catalunya “sense pagar el preu polític descomunal” d’investir Salvador Illa com a president de la Generalitat. En una roda de premsa per a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), Comín va afirmar que Junts i ERC tenen “prou força al Congrés dels Diputats” per “arrancar un nou finançament” al Govern central sense la necessitat d’investir el socialista. Per la seua part, el diputat de Comuns-Sumar, Gerardo Pisarello, creu que el PSC “ha obtingut els vots” per formar govern i va exigir a Illa “explicar què farà”. També va fer una crida a ERC i la CUP a “entendre’s per “evitar una regressió conservadora amb una sociovergència”.

Desestimen la recusació del jutge del cas Volhov

L’Audiència de Barcelona ha desestimat les recusacions que el cap de l’oficina de l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, va presentar contra el jutge Joaquín Aguirre, instructor del cas Volhov, després d’ordenar que es donés per conclosa la investigació sobre la suposada trama russa del procés.