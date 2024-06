Foc creuat per Begoña Gómez

La citació per part del jutge Juan Carlos Peinado de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, en la causa oberta per presumptes delictes de corrupció en el sector privat i tràfic d’influències va tornar a centrar ahir la jornada electoral, amb durs retrets entre el PP i el PSOE. Després que Sánchez hagi criticat que l’anunci de la citació a la seua esposa arribi en plena campanya, el jutge Peinado va assegurar que “no coneix cap precepte” de la Constitució o de la llei que “impedeixi continuar l’impuls de qualsevol instrucció en curs” en aquest context.

D’altra banda, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordat reunir-se de forma extraordinària dilluns “a fi de pronunciar-se sobre les últimes manifestacions públiques que poden afectar la independència judicial”, amb referència a la carta a la ciutadania que Sánchez va publicar dimarts, al conèixer-se la citació del jutge a la seua dona. Fonts de l’òrgan de govern dels jutges precisen que la reunió estava fixada per a aquest dijous, però l’han ajornat a dilluns per no interferir en la campanya.A més, la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil s’ha personat a la seu de la societat pública Red.es per recollir informació relacionada amb la investigació que afecta Begoña Gómez per ordre de la Fiscalia Europea. La Guàrdia Civil ha reunit correus electrònics relacionats amb els contractes a l’empresa de Juan Carlos Barrabés Innova Next, basada en dos cartes per la dona de Sánchez. Amb tot, Red.es va defensar ahir que l’expedient d’adjudicació que s’investiga en la causa és “absolutament transparent” i està disponible “íntegrament a la plataforma de contractació”. Barrabés, que està citat en qualitat de testimoni avui, va recomanar a Gómez per a la creació d’un màster a la Universitat Complutense, que no s’impartirà el pròxim curs 2024-2025 perquè la dona de Sánchez “no n’ha sol·licitat la continuïtat”, segons El Periódico. Aquest any amb prou feines hi ha hagut vuit alumnes matriculats.El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va posar en cuestió l’informe de l’UCO sobre Begoña Gómez que no apreciava indicis de delicte. Va assegurar que “ha quedat clar que no era tal”, que “estava retallat” i que “va ser una filtració de no sabem qui”. En una entrevista a esRadio, va descartar que hi hagi una conspiració per derrocar el president espanyol, malgrat l’“assenyalament” a la Justícia que va dir que ha fet Sánchez. A més, el líder del PP va acusar el cap de l’Executiu espanyol de “victimitzar-se” per “salvar la seua carrera política”.Aquestes declaracions van provocar el rebuig frontal del PSOE i Sumar, que van acusar Feijóo de posar en dubte la tasca de la Guàrdia Civil. El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, va assegurar que les crítiques del líder del PP a l’informe de l’UCO són “absolutament intolerables” i li va exigir disculpar-se. Sánchez, que va participar en un míting a l’Hospitalet de Llobregat, va fer una crida a la mobilització dels votants socialistes perquè acudeixin les urnes i frenar la “matrioixca de la ultradreta”.