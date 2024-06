Biden insisteix en la necessitat de frenar Putin a Europa

El president nord-americà, Joe Biden, va vincular ahir l’heroisme que les tropes del seu país van mostrar fa 80 anys en la lluita contra l’Alemanya nazi amb la necessitat de frenar l’actual agressió russa “a Europa”.

En un discurs a La Pointe du Hoc, un dels llocs més simbòlics del desembarcament de Normandia del 6 de juny del 1944, Biden es va preguntar si algú dubta que els herois de fa 80 anys “voldrien que els EUA s’aixequessin contra l’agressió de [Vladímir] Putin aquí a Europa”.Per la seua part, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va agrair davant del ple de l’Assemblea Nacional gal·la el suport de França davant una Rússia que en les seues ambicions expansionistes “no té límits”, però va avisar que “per a la pau justa fa falta més”.Per la seua banda, el president de Rússia, Vladímir Putin, va assegurar que Rússia aconseguirà la victòria final a Ucraïna sense necessitat de recórrer a la via nuclear gràcies als “avanços aconseguits” per durant l’última ofensiva empresa des de principis d’any. Per això, va manifestar que no hi ha necessitat d’una nova mobilització militar, perquè “expulsa” gradualment les forces ucraïneses dels territoris que planeja controlar.