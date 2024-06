Fi de la campanya més ajustada

Els candidats a les eleccions europees van posar ahir el colofó a la campanya electoral entre crides a la mobilització de l’electorat de cara a uns comicis que s’han vist eclipsats per l’actualitat política espanyola, especialment per la citació del jutge Juan Carlos Peinado a Begoña Gómez, dona del president espanyol, Pedro Sánchez.

El líder del PSOE va expressar a Fuenlabrada la seua confiança en la victòria dels socialistes en les eleccions europees i va dir que té ganes de “donar-se el gust” de guanyar el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, i el del partit d’ultradreta, Santiago Abascal. Va afirmar que els populars van començar la campanya dient que guanyarien per “deu, dotze o quinze punts” i ara “estan demanant l’hora dient que aquest partit l’empataran”.Per la seua part, Feijóo va insistir a centrar el seu discurs a criticar el president espanyol i el seu Govern, el qual va titllar “del pitjor de la democràcia” perquè està, va dir, “ple de casos de corrupció”. En un míting a València, va cridar a votar “massivament” contra Sánchez, al qual va acusar de “burlar-se dels espanyols” al “passejar-se pels mítings” juntament de la seua dona, que està “investigada per la justícia”.En canvi, la vicepresidenta segona del Govern espanyol i líder de Sumar, Yolanda Díaz, va demanar el vot per al seu partit per “no donar una altra oportunitat” a Feijóo i protegir l’Executiu de coalició, que va definir com un “far” per al món.El candidat de Junts, Toni Comín, i l’expresident Carles Puigdemont van situar les eleccions europees com el final de l’exili. En un míting amb la plana major del partit a Cotlliure, a la Catalunya Nord, Comín va afirmar que “estem a punt de tornar i de fer-ho amb el cap ben alt”, mentre que Puigdemont va afirmar que “ara que les coses es prometen molt felices és quan no hem de deixar la lluita”.La cap de llista d’ERC, Diana Riba, va assegurar que el seu partit farà un “pas més” després de l’aprovació de l’amnistia portant “el dret a l’autodeterminació” a Europa. “Som el dret a decidir”, va dir en un míting a Sant Cugat, en el qual va defensar que “Europa no pot viure d’esquena a les regions sense Estat”.D’altra banda, el candidat dels comuns, Jaume Asens, va cridar en un acte a Barcelona els electors progressistes a acudir a les urnes per “frenar la dreta i la ultradreta” a Europa.La candidata de Podem, Irene Montero, va tancar la campanya amb al·legats a favor de la pau i va apel·lar al vot dels “idealistes que no es resignen” a no fer res per canviar “un món injust i cruel”.A més, el president de Vox, Santiago Abascal, va defensar a Fuenlabrada que el seu partit ha estat “l’únic” a parlar dels problemes d’Europa.El cap de llista de Cs, Jordi Cañas, va augurar que la seua formació “renaixerà” si obté representació a l’Eurocambra.

García-Castellón tutela l’actuació europea en el cas Begoña

El Jutjat Central d’Instrucció número 6, el titular del qual és el jutge Manuel García-Castellón, instructor del cas Tsunami Democràtic, és l’encarregat de tutelar en funcions de jutge de garanties les comprovacions que du a terme la Fiscalia Europea abans de decidir si investiga indicis de delicte en l’actuació de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, sobre adjudicacions públiques amb fons europeus. Una de les primeres accions que el jutjat ha supervisat ha estat la personació de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil a la seu de la firma pública Red.es per recollir informació sobre contractes adjudicats a empreses de Juan Carlos Barrabés per ordre de la Fiscalia Europea.

El PNB no descarta noves eleccions espanyoles “a la tardor o l’hivern”

El president del PNB, Andoni Ortuzar, no descarta que “a la tardor o a començaments d’hivern” hagin de celebrar-se eleccions generals, ja que si Catalunya es veu abocada a una segona volta dels seus comicis “es tensarà” la política espanyola. Així es va pronunciar ahir, i va alertar “dels nuvolots que s’anticipen en el panorama polític espanyol”, com la negociació per formar un govern a Catalunya. “Tant de bo surti bé, però si es donés l’altra circumstància, crec que caldrà preparar-se pel que passarà en la política espanyola”, va dir. També va acusar el PP d’estar “bastant perdut” i va ironitzar: “De l’amnistia no en volen parlar amb Puigdemont, però d’una moció de censura sí.”