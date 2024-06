L'esquerra resisteix als Països Baixos, on es dispara la ultradreta

La llista d’esquerres formada pels verds i socialdemòcrates, GL-PvdA, hauria guanyat 8 dels 31 escons que corresponen als Països Baixos al Parlament Europeu (PE) resistint l’embat de la dreta radical de Geert Wilders, que, tanmateix, aconseguiria passar d’1 a 7 escons, segons destaquen els sondejos a peu d’urna de les eleccions, que allà es van celebrar dijous.

Wilders, que va guanyar els comicis legislatius als Països Baixos al novembre amb el seu Partit de la Llibertat (PVV), va celebrar aquest resultat com una “victòria”. “Estic molt content. Mai hem tingut set escons. Som, de lluny, el gran guanyador. Espero que diumenge passem a ser el partit més gran ”, va assenyalar. Wilders, que va vendre durant la campanya promeses d’“una política d’asil molt més estricta i dura”, manté les esperances que el PVV aconsegueixi arrancar algun escó addicional a l’esquerra en el càlcul oficial i ser el gran vencedor dels comicis. I és que malgrat que la llista conjunta d’esquerres obtindria el major nombre d’escons, 8, segons els sondejos, aquests són un menys que els que va assolir a les eleccions del 2019. “Amb això ja podem posar-nos a treballar”, va assenyalar el seu líder i exvicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans, que d’altra banda va prometre una Europa “solidària” i “més segura”.Aquestes dades procedeixen de sondejos a peu d’urna realitzades dijous per l’institut d’investigació Ipsos, que va preguntar als votants a diversos col·legis electorals sobre el seu vot, la qual cosa ofereix una bona imatge del comportament dels votants, però té un marge d’error d’un escó per partit.El Partit Popular per la Llibertat i la Democràcia (VVD), al qual pertany el liberal Mark Rutte, es quedaria amb quatre escons, seguit dels democristians de CDA i els liberals d’esquerres D66, amb tres escons cada un. El Moviment Camperol-Ciutadà BBB –crític amb les normatives europees per als grangers– entraria per primera vegada al Parlament Europeu amb dos escons, mentre que uns altres quatre partits es quedarien amb un escó cada un: el proeuropeu Volt, el democristià NSC, el calvinista SGP i el Partit dels Animals PvdD. La participació electoral als Països Baixos va ser d’un 44% de l’electorat, tres punts més que el 2019.

Agredeixen la primera ministra de Dinamarca en ple carrer

Un home va agredir ahir la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, en ple carrer en una cèntrica plaça del centre de la capital del país, Copenhaguen, segons va informar el ministre de Medi Ambient, Magnus Heunicke, a les xarxes socials. “Mette naturalment està sorpresa per l’atac. He de dir que ens sacseja a tots els que estem a prop d’ella. Una cosa així no ha de succeir en el nostre bonic, segur i lliure país”, va manifestar Heunicke, que va anunciar que la Policia va detenir el presumpte autor de l’agressió, que hauria colpejat Frederiksen. L’Oficina de la primera ministra va confirmar la veracitat de l’incident a la premsa danesa, encara que va rebutjar oferir-ne més detalls o fer més comentaris.Aquests fets es van produir a l’avantsala de les eleccions europees, que se celebren demà a Dinamarca, en les quals el Partit Socialdemòcrata que presideix Frederiksen aspira a guanyar a les urnes. “Independentment dels desacords polítics i la campanya electoral, això és lleig i inacceptable”, va afegir Henicke. Líders dels principals partits danesos van condemnar també el succés i van enviar missatges de suport a Frederiksen.